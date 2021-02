Einwohnerstatistik: Hennigsdorf knackt die 27 000er-Marke

Hennigsdorf

Die Stadt Hennigsdorf hat ihre Statistik zur den aktuellen Einwohnerzahlen veröffentlicht. Daraus ist zu entnehmen, dass mit Stand vom 31. Dezember 2020 27.015 Menschen in Hennigsdorf gemeldet sind – das macht eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert (26.789). Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung, so konnte Hennigsdorf nun erstmals die 27.000er-Marke knacken. Männliche (13.308) und weibliche (13.707) Einwohner halten sich derzeit fast die Waage. Schaut man auf die Altersstruktur, wird aber deutlich, dass die Zahl der weiblichen Hennigsdorfer erst bei den Menschen ab 65 Jahren höher ist, als die der männlichen. Der Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt für Hennigsdorf bei 47 Jahren. 2020 gab es 220 Geburten und 390 Sterbefälle. Diesem Minus steht jedoch ein Plus an Zuzüglern gegenüber. Die Zahl der Zuzüge (1.640) übertrifft die Wegzüge (1.244). Die Zahl der Eheschließungen lag 2020 bei 202. Der Standesamtbezirk umfasst neben Hennigsdorf auch die Gemeinde Oberkrämer.

Von Wiebke Wollek