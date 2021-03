Einzelhandel muss wieder schließen: Oberhavels Händler haben Wut im Bauch

Oberhavel

Wenn man Frank Redlich in diesen Tagen auf die Corona-Maßnahmen anspricht, dann schwillt ihm die Halsschlagader. Weil die Corona-Inzidenzzahl in Oberhavel mehr als drei Tage über 100 stand, müssen Einzelhändler nun wieder schließen, zudem haben Bund und Länder einen Oster-Lockdown beschlossen. „Ich habe noch nie so viel Wut im Bauch gehabt wie heute. Uns Einzelhändlern schließen sie die Bude, lassen die Leute aber nach Mallorca fliegen. Da werden die Prioritäten falsch gesetzt“, erklärt der Leegebrucher, der in Velten ein Elektrogeschäft hat.

Er lasse seit Beginn der Pandemie in sein Geschäft ohnehin immer nur einen Kunden – für Abstand sei also gesorgt. Dennoch muss Redlich nun auch Gründonnerstag schließen. Die Kunden würden allerdings telefonisch oder via Internet bestellen, könnten sich die Waren liefern lassen oder – per „Click & Collect“ – am Laden abholen. Das sei ohnehin schon seit Jahren Usus, viele Kunden würden sich Fernseher & Co. nach Hause bestellen. „Wir können auch deshalb einigermaßen unsere Kosten decken, aber vielen anderen Einzelhändlern in Velten steht das Wasser bis zum Hals“, erklärt Frank Redlich.

Die Bücherstube macht wohl nicht mehr auf

Elke Ramisch von der Hennigsdorfer Bücherstube hingegen erklärt, der Laden in der Havelpassage dürfe trotz „Notbremse“ weiterhin geöffnet bleiben – bis auf den Gründonnerstag. „Es ist aber auch gar nicht falsch, man sollte in Zeiten der Pandemie ja nicht wirklich großartig rausgehen“, so Ramisch weiter. Es seien aber ohnehin in Zeiten des Lockdowns weniger Menschen in der Havelpassage unterwegs, deshalb sei auch im Laden weniger los. Dafür klingelt das Telefon sehr viel häufiger als sonst. „Die Leute rufen an und fragen nach, ob wir weiterhin geöffnet habe. Es sieht ja langsam niemand mehr durch“, erklärt Elke Ramisch. Etwas traurig sei, dass die Bücherstube nach Ostern gar nicht mehr öffnet, der Mietvertrag läuft aus. „Ab dem 6. April ist Schluss. Das Ende hatten wir uns auch anders vorgestellt“, erklärt Ramisch, die sich auf ihren Ruhestand freut.

Christiane Podkowa, Inhaberin von „Emma Das Fotostudio“ in der Bernauer Straße in Oranienburg indes wird ihr Geschäft am Gründonnerstag ohnehin geschlossen lassen – sie wolle so die Lockdown-Maßnahmen unterstützen und Solidarität mit den anderen Händlern in Oranienburg zeigen. Generell habe es auch ihr Fotostudio in der Pandemie hart getroffen. „Wir sind zwar kein Einzelhandel und nicht so sehr betroffen wie ein Bekleidungsgeschäft, aber ich habe zwei Mitarbeiter, die seit März letzten Jahres Kurzarbeitergeld bekommen“, erklärt die Fotografin.

Fassungslosigkeit herrscht in Zehdenick

„Unfassbar nennt Ricardo Schulz die Tatsache, dass er sein Jeans-Geschäft nun wieder schließen muss. Bei ihm in Zehdenick habe die Regelung mit der Terminvergabe bestens funktioniert. Und das für beide Seiten – für ihn als Händler und auch für die Kundschaft. „Ich hatte doch schon höchstens zwei Leute in meinem Laden“, sagt er. „Und ich konnte lückenlos sagen, wer bei mir war und wann. Und jetzt müsse der Einzelhändler wieder bluten. Der Frust bei den Leuten, so glaubt der Zehdenicker bemerkt zu haben, werde immer größer. Denn die Maßnahmen, die nun getroffen werden, würden den Anschein von Ratlosigkeit erwecken.

Er habe auch gehofft, so Ricardo Schulz, vor Ostern noch ein wenig verkaufen zu können. Hier mal ein T-Shirt oder ein Hemd als kleines Geschenk. Und nun? Nun bleibe ihm bloß wieder übrig, Ware ins Schaufenster zu stellen oder Bilder über WhatsApp zu verschicken und darauf zu hoffen, dass die Leute auf diesem Wege etwas kaufen. Und dann werde er sich wieder aufs Fahrrad schwingen, und das alles beim Kunden vorbeibringen. Das funktioniere auch, aber nicht auf Dauer. Und darin liege ja gerade das Problem. Es ist kein Ende der Miesere in Sicht. Es sei diese momentane Perspektivlosigkeit, die einen verrückt mache. Und die Tatsache, dass keine echten Lösungsansätze für die Pandemie ersichtlich sind.

Von Marco Paetzel