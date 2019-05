Oberhavel

Mit der Unterzeichnung der Planungsvereinbarung haben die Länder Berlin und Brandenburg und die Niederbarnimer Eisenbahn-AG eine wichtige Voraussetzung für die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn (RB27) geschaffen. Ziel ist der Wiederaufbau der Strecke zwischen Berlin-Wilhelmsruh und Basdorf bis Ende 2023 sowie perspektivisch die Weiterführung nach Berlin Gesundbrunnen.

Geplante Informationsveranstaltung

Die Niederbarnimer Eisenbahn informiert im Laufe dieses Frühjahrs Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden und Bezirke über die geplante Reaktivierung. In diesem Zweck lädt die Firma zu einer weiteren Informationsveranstaltung am 14. Mai um 18 Uhr im Saal des Restaurants „ Korfu“, Hauptstr. 40, in Wandlitz. Bei der Veranstaltung informiert die Niederbarnimer Eisenbahn über den aktuellen Projektstand und geplante Maßnahmen im Ortsteil Schönwalde.

