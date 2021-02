Eisige Kälte weht durch Oberhavel: Das Schneechaos bleibt aber aus

Oberhavel

Das vorhergesagte Winterchaos ist im Landkreis Oberhavel ausgeblieben. Während in anderen Regionen Deutschlands Schnee und Blitzeis am Sonntag Teile des öffentlichen Lebens lahmlegten, hatten Räum- und Rettungskräfte die Lage hierzulande weitestgehend im Griff. Allerdings war für die Nacht zum Montag weiterer Schneefall vorhergesagt.

Der Stadtservice in Hennigsdorf war bestens vorbereitet. Quelle: Robert Roeske

Trotz der ausgebliebenen Schneemassen war der Sonntag weit von Normalität entfernt. Dafür verantwortlich war vor allem ein eisiger Wind, der aus minus sieben gefühlt minus 13 Grad machte. Wegen dieser eisigen Kälte zogen viele es vor, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Während am vergangenen Wochenende die Menschen in Scharen unterwegs gewesen waren, um bei Sonnenschein die winterliche Landschaft zu genießen, sah man am Sonntag nur wenige Menschen, die den Unbilden trotzten.

Die Räumfahrzeuge in Hennigsdorf waren zwar im Einsatz, doch von Schneemassen konnte nicht die Rede sein. Quelle: Robert Roeske

Die Schnee- und Räumdienste waren das gesamte Wochenende in ganz Oberhavel in Alarmbereitschaft. In Hennigsdorf rückten der städtische Winterdienst an beiden Tagen aus, so auch am Sonntag. Gegen 13.30 Uhr verließen knapp 20 Fahrzeuge den Hof der Stadtwerke Hennigsdorf. Räumfahrzeuge und Kehrmaschinen in allen erdenklichen Größen. „Wir sind jetzt knapp 40 Mitarbeiter, die im Einsatz sind. Es hat zwar nicht viel geschneit, aber gerade durch die Kälte sind wir verpflichtet vor allem die Geh- und Radwege sowie die Straßen zu räumen“, berichtet Ulf Tornow, Einsatzleiter des Stadtservices in Hennigsdorf. Bereits am Sonnabend rückten die Mitarbeiter aus, für alle herrschte am kompletten Wochenende Rufbereitschaft.

Sechs Mitarbeiter des Veltener Bauhofes im Einsatz

Auch in der Ofenstadt Velten blieb das große Schneechaos aus, für Stadthofleiter Jörg Brehmer keine wirkliche Überraschung: „Die Prognosen haben sich ja bereits in den Tagen vor dem Wochenende etwas relativiert. Dennoch waren wir natürlich vorbereitet, denn gerade bei dem heftigen Wind weiß man nie ob nicht doch noch was runterkommt.“ Bereits am Sonnabendmorgen rückte der städtische Winterdienst aus, mit sechs Mitarbeitern und zwei Streufahrzeugen. „Die neuralgischen Punkte wie Fußgängerüberwege oder Bushaltestellen wurden per Hand geräumt und gestreut.“

Auch in Velten waren die Straßen Schneebedeckt. Quelle: Robert Roeske

Auch am Sonntag war der Winterdienst in Velten vorbereitet, musste allerdings nicht mehr aktiv werden. Wie eisig der Wind in Mark und Bein schoß, konnte man auf der Farm „Olmoland“ in Leegebruch spüren. „Wenn es geschneit hätte, dann wären sicherlich sehr viele Menschen zum rodeln gekommen. So ist es einfach nur bitterlich kalt und uns sind auch schon die Wasserrohre eingefroren“, berichtet Patrick Orlamünder, der zusammen mit Freundin Monique Scholz „Olmoland“ betreibt. Auch für die Tiere sind die Temperaturen nicht angenehm, die Alpakas haben sich zusammengetan und kuscheln unter einem Verschlag. Ob Mensch oder Tier – alle versuchen der eisigen Kälte zu trotzen.

Von Knut Hagedorn