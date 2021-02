Eisiger Wind: Vom Wintereinbruch in Oberhavel aber noch keine Spur

Gefühlte minus 10 Grad: Von Fürstenberg bis Glienicke, von Kremmen bis Liebenwalde – mehrere Zentimeter Neuschnee werden auch in Oberhavel erwartet. Eisiger Dauerfrost, Glätte und Schneeverwehungen sind dann die Folge. Wie es in Oberhavel aussieht, erfahren Sie am heutigen Sonntag hier.