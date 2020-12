„Eltern helfen Eltern“ mit Unternehmerpreis prämiert

Oranienburg

„Der Verein Eltern helfen Eltern mit Sitz im Landkreis Oberhavel ist ein sicherer Hafen für Familien mit behinderten oder in ihrer Entwicklung beeinträchtigten Menschen. Er hilft bei großen und kleinen Problemen und unterstützt unter anderem bei Behördengängen.“ So lobt der Ostdeutsche Sparkassenverband ( OSV) den Oranienburger Verein.

Verein unterstützt den Landkreis bei der Versorgung der Gemeinschaftsunterkunft in Hennigsdorf

„Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Verein Sonderschichten gefahren und dort zusätzlich geholfen, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wurde: nicht nur bei behinderten Menschen, sondern überall dort, wo Not herrschte.“ So unterstützte der Verein beispielsweise den Landkreis bei der Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Hennigsdorf während einer Quarantänezeit im Frühjahr mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs.

Landrat Ludger Weskamp würdigt Arbeit des Vereines

400 Menschen konnte so geholfen werden. „Dafür sage ich dem Verein ein herzliches Dankeschön! Ich freue mich sehr, dass der Ostdeutsche Sparkassenverband dem Vorschlag des Landkreises Oberhavel gefolgt ist und den Verein ‚Eltern helfen Eltern‘ mit dem Unternehmerpreis 2020 in der Kategorie ‚Verein des Jahres‘ in Brandenburg ausgezeichnet hat. Das ist eine tolle Würdigung des Engagements der Verantwortlichen in dem Verein, von dem ich mich bei meiner Sommertour durch Oberhavel auch persönlich überzeugen konnte. Ich gratuliere dem Verein sehr herzlich!“, freut sich Landrat Ludger Weskamp über die Preisverleihung, die Ende November bekannt gegeben wurde und coronabedingt nicht wie üblich auf dem Unternehmer-Konvent des OSV, sondern auf vielen Einzelveranstaltungen vor Ort stattfindet. Weskamp sagt: „Es ist schön zu sehen, dass der OSV gerade in diesem Jahr, das uns alle vor große Herausforderungen stellt, an den Ehrungen für innovative Unternehmen, engagierte Vereine und lebendige Kommunen festhält. Der Landkreis Oberhavel achtet immer darauf, dass Vorschläge aus Oberhavel bei der Auswahl der Preisträger berücksichtigt werden können. Denn wir wissen: In unserem Landkreis gibt es tolle Menschen, die eine Würdigung mehr als verdient haben.“

Preisverleihung in drei Kategorien

So erhielt unter anderem das Unternehmen Orafol Europe GmbH auf Vorschlag des Kreises im Jahr 2017 den Unternehmerpreis in der Kategorie „Unternehmen des Jahres“. Der Preis wird jedes Jahr auf Initiative des OSV in drei Kategorien verliehen. Neben den Unternehmen und den Vereinen des Jahres werden Kommunen des Jahres geehrt. Der Preis würdigt dabei die Verantwortung für die Städte und Landkreise und will das Engagement für unsere Gesellschaft belohnen. Den Preis als „Verein des Jahres“ erhält, wer zur positiven Entwicklung des Zusammenlebens in den Städten und Landkreisen beigetragen und eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung für die Einwohnerinnen und Einwohner hat. Einen Einblick in die Arbeit des Vereins „Eltern helfen Eltern“ gibt jetzt auch ein Video, welches der OSV auf seinem Kanal auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht hat.

Von MAZonline