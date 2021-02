Die Sommerfelderin Ute Spiegel hat zusammen mit ihrem Sohn Dennis Spiegel das Lied „Liebe an Erde“ geschrieben und eingesungen. In der Corona-Zeit macht es vielen anderen Mut. Entstanden ist der Song jedoch schon am Silvesterabend 2019. Das Musikvideo wurde am Stechlinsee gedreht – unter professioneller Leitung von Emmy-Preisträger Ralf Pleger.