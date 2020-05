Ende der Hängepartie: Corona-Lockerungen jetzt auch für Jagdschüler

Oberhavel

Irgendwie in der Luft hängend wegen Corona – so ging es in den vergangenen Wochen vielen Menschen. Auch denen, die am 1. Mai erstmals dem Rehbock nachstellen wollten. Mehr als 30 Männer und Frauen haben im August 2019 begonnen, für den Jagdschein zu lernen. Kurz vor den avisierten Prüfungsterminen 2020 kam der Lockdown im Zuge der Pandemie auch in Oberhavel. Einen Lichtblick gibt es zurzeit – die Lockerungen haben auch die Jagdschüler erreicht. Anfang Juni sollen sie nun – voraussichtlich – geprüft werden. Wenn nicht wieder etwas dazwischen kommt, was sich vermutlich niemand aus dem Jagdkurs wünscht.

Warum sie Jäger werden wollen und wie sie die bisherige Hängepartie überbrückten, haben Georg Fahringer und Gabriele Hoyer-Fahringer im Gespräch mit unserer Zeitung verraten.

Anzeige

Was gab es für Reaktionen auf Ihren Entschluss, Jäger zu werden?

Weitere MAZ+ Artikel

Gabriele Hoyer-Fahringer: Meine Schwester hat gemeint, dass ich es nicht fertig bringen würde, Tiere zu töten. Und auch mein Sohn ist dieser Ansicht gewesen.

Georg Fahringer: Bei mir waren es auch die Klassiker. Man könne doch kein Tier töten, dass hört man oft. Fleisch kommt aber doch bei allen, die das sagen, auf den Grill.

Bei Ihnen wohl auch?

Georg Fahringer: Natürlich. Das war auch der Grund, warum wir auf die Jagd aufmerksam geworden sind.

Gabriele Hoyer-Fahringer: Wir ernähren uns sehr bewusst, aber irgendwann merkt man, dass ’Bio’ oft auch nicht das Wahre ist, sondern oft nur sehr teuer. Und wenn man durch Brandenburg fährt, sieht man überall Hochsitze, da liegt der Gedanke dann irgendwann nahe. Zumal Wildfleisch auch wirklich Bio ist.

Also haben Sie sich kurzerhand angemeldet?

Georg Fahringer: Nein. Der Entscheidungsprozess hat schon einige Jahre gedauert. Es musste ja auch beruflich passen. 2019 war die Zeit dann reif und wir haben den Kurs belegt.

Wie läuft ein solcher Kurs ab?

Georg Fahringer: Das hängt davon ab, welche Variante man wählt. Wir haben uns für die allsonnabendliche Schule entschieden. Man könnte auch einen Kompaktkurs belegen.

Gabriele Hoyer-Fahringer: Dafür müsste man aber fast den gesamten Jahresurlaub einsetzen, und das wollten wir nicht. Wieder freie Samstage zu haben, darauf freuen wir uns allerdings beide jetzt schon (lacht).

Gabriele Hoyer-Fahringer: Also sind wir seit August 2019 jeden Samstag in die Landwirtschaftsschule in Oranienburg gefahren und haben die verschiedenen Fächer gelernt. Zwischendurch gab es Exkursionen, etwa zu Drückjagden oder in ein Niederwildrevier.

War der Kurs leicht?

Georg Fahringer: Würden wir nicht sagen. Uns beide hat es am Anfang erschlagen, was man alles lernen muss. Ich meine, dass man etwas über die Tierarten und Rechtsfragen beigebracht bekommt, damit haben wir gerechnet. Dass aber auch Fächer wie Land- und Waldbau zum Stoff gehören, hat uns schon sehr überrascht.

Gabriele Hoyer-Fahringer: Ohne jagdlichen Hintergrund weiß man zu Beginn gar nicht, was da alles mit dranhängt. Aber je mehr wir im Unterricht ins Thema eingestiegen sind, umso mehr wuchs auch irgendwie die Begeisterung dafür. Man sieht ziemlich bald vieles mit ganz anderen Augen, etwa auch das Zusammenspiel zwischen Land- und Forstwirtschaft und Wild und Jagd.

Georg Fahringer: Für uns ist auch klar, dass der Jagdschein, wenn wir ihn denn haben, nur der Anfang des Lernens ist. Vieles muss dann die Praxis bringen und natürlich viel Übung.

Was zum Beispiel?

Georg Fahringer. Das Versorgen von erlegtem Wild etwa. Dazu hatten wir bisher nur einige wenige Male die Gelegenheit. Oder auch die Schießfertigkeiten.

Wer von Ihnen trifft denn besser?

Georg Fahringer: (deutet mit dem Kopf in Richtung seiner schmunzelnden Frau): Sie.

Was gefällt Ihnen besonders gut an dem Hobby – oder der Passion – Jagd?

Beide: Dass wir es zusammen machen können.

Wie sehen die Pläne für die jagdliche Zukunft aus?

Georg Fahringer: Zunächst einmal die Prüfung bestehen, den Jagdschein lösen und dann Anschluss finden. Schön wäre es, wenn es in der Nähe von Glienicke, wo wir wohnen, klappen würde.

Gabriele Hoyer-Fahringer: Und ein Jagdhund soll auf jeden Fall noch mit dazu kommen. Ansonsten lassen wir erstmal alles auf uns zukommen.

Interview: Björn Bethe

Von Björn Bethe