Ende für „Ente“ – Revierpolizist hängt die Mütze an den Nagel

Zehdenick

Am Dienstag dieser Woche war er das letzte Mal mit dem Fahrrad auf Streife in seiner Stadt Zehdenick, meldete sich ein letztes Mal über Funk, saß das letzte Mal an seinem Schreibtisch, schloss ein letztes Mal die Tür seines Büros zu und sagte leise „Tschüss“. Jörg Entrich verabschiedet sich in den Ruhestand. Natürlich freue er sich auf den folgenden Lebensabschnitt, in dem er mehr Zeit mit seiner Frau, den Kindern und Enkelkindern verbringen kann, sagt der scheidende Revierpolizist. Er fiebere auch den Fahrten mit der Jawa entgegen, die er im vorigen Jahr von seiner Familie und Freunden zum 60. Geburtstag geschenkt bekam. Außerdem habe er jetzt auch mehr Zeit für Hobbies – fürs Reisen und Fotografieren. Die Kollegen von Jörg Entrich rufen ihm ein herzliches „Danke, Ente!“ zu. „Wir wünschen dir für den neuen Lebensabschnitt viel Freude, Zufriedenheit und vor allem ganz viel Gesundheit.“

Jörg Entrich hat seinen Job geliebt – und seine braune Aktentasche. Quelle: Uwe Halling

Nicht nur von den Kollegen, auch von der Bevölkerung Zehdenicks und darüber hinaus wurde Jörg Entrich stets nur „Ente“ gerufen. Unter diesem Spitznamen kennen ihn viele und so nannten ihn die meisten Leute auch. Markant an seiner Tätigkeit während der vielen Dienstjahre war, dass er zumeist mit dem Fahrrad unterwegs war. So prägte er das Stadtbild Zehdenicks und war dadurch natürlich sehr präsent und war für die Menschen stets ansprechbar. Konnte man ihn mal einige Zeit nicht auf seinem Radel sehen, machten sich die Bürger sofort Sorgen und erkundigten sich nach ihm. Ebenso auffällig war seine braune Aktentasche, die nunmehr ebenfalls in den wohlverdienten Ruhe- oder besser gesagt Leerstand geht. Zehdenicks Revierpolizist, so sagen seine Kollegen und das sagen auch die Bürger, zeichnet sich durch Beharrlichkeit, Besonnenheit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und durch seine ruhige Art aus. Er selbst bezeichnet sich als „alten Zehdenicker“, der tief mit seiner Stadt und ihren Einwohnern verwurzelt ist und dadurch jede Ecke und jeden Winkel in seinem Bereich kennt. Viele Geschichten aus ereignisreichen Jahrzehnten seiner Arbeit könnte er erzählen – fröhliche, aber auch ernste. Doch um sie alle hören zu können, bräuchte es verdammt viel Zeit. Vielleicht schreibt er ja irgendwann einmal ein Buch darüber? Seine Arbeit, so sagt er, habe ihm immer viel Freude bereitet. Er war eben mit Leib und Seele Revierpolizist und gehe deswegen zum 30. April dieses Jahres mit einem lachenden und einem weinenden Auge in Pension.

Ein letztes Mal sitzt der 60-Jährige an seinem Schreibtisch in Zehdenick. Ab Freitag ist er Ruheständler und kann sich anderen Dingen widmen.. Quelle: Uwe Halling

Jörg Entrich hat von 1976 bis 1978 eine Ausbildung zum Schlosser im Ziegelwerk Zehdenick absolviert. Am 1. April 1984 erfolgte seine Einstellung als Polizist im Streifeneinzeldienst, 1986 wurde Jörg Entrich ABV für die Orte Liebenberg, Neulöwenberg und Häsen. Von 1987 bis 1989 studierte er an der Polizeifachschule Potsdam. Ende 1991 wurde er Revierpolizist für den Bereich Zehdenick/Land, später für die Stadt Zehdenick. Im Jahr 1995 wurde der gebürtige Zehdenicker zum Beamten auf Lebenszeit und im Jahr 2004 zum Polizeihauptmeister ernannt. Nun findet die dienstliche Visitenkarte mit der Pensionierung 2020 einen würdigen Abschluss.

Von Bert Wittke