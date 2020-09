Endlich ein eigenes Dach überm Kopf – Grundstein für Gemeindezentrum in Baumgarten gelegt

Baumgarten

„Ich bin ja so glücklich“, sagt Edwine Scharein und fügt nach einer kurzen Pause hinzu: „Und da spreche ich im Namen aller Einwohner von Baumgarten. Dass die Ortsvorsteherin an diesem Mittwoch ganz besonders zufrieden ausschaut, hat einen guten Grund. In dem Ortsteil der Gemeinde Sonnenberg wurde der Grundstein für ein Gemeindezentrum gelegt.

Die obligatorische Kartusche, die später im Grundstein ihren Platz findet, wird befüllt – mit Bauplänen, Informationen über den Ort und die Gemeinde, mit Geldstücken und der Tagespresse. Quelle: Bert Wittke

„Sechs Jahre warten wir jetzt auf ein solches Gebäude“, berichtet Edwine Scharein. Mit der Schließung der Gaststätte im Ort vor drei, vier Jahren sei die letzte Möglichkeit zum Abhalten öffentlicher Veranstaltungen passé gewesen. „Sitzungen des Ortsbeirates haben wir bei mir daheim durchgeführt“, so die Ortschefin. Wenn Beisetzungen stattfanden, musste für die Trauerfeiern hinterher in andere Orte ausgewichen werden. Als letzter Zufluchtsort für kleinere Feste habe ein hölzerner Pavillon gedient, der nach allen Seiten offen war. „Wir haben dann versucht, uns mit Decken und Planen zu behelfen, um ein wenig geschützt zu sein“, erinnert sich Edwine Scharein. Dankbar sei man in Baumgarten noch heute dem Unternehmen KFL in Löwenberg. Von dort habe man für kleinere Ortsfeiern einen historischen Straßenbahnwagen bekommen, in dem sich die Leute aufhalten konnten.

Hier mussten sich seit der Schließung der Gaststätte die Einwohner Baumgartens versammeln, wenn sie mal ein wenig miteinander feiern wollten. War das Wetter schlecht, mussten Planen gespannt und Decken mitgebracht werden. Quelle: Bert Wittke

Diese Zustände sind nun jedoch bald vorbei. „In absehbarer Zeit haben wir ein eigenes Dach über den Kopf“, sagt die Ortsvorsteherin. Das neue Gemeindezentrum soll im Mai kommenden Jahres – nach neunmonatiger Bauzeit – bezugsfertig sein. Am Mittwoch wurden dafür zunächst die obligatorischen Nachrichten an die Nachwelt im Mauerwerk versenkt. Dazu wurde die bei solchen Anlässen übliche Kartusche aus Metall mit Bauplänen, Geldmünzen, Nachrichten aus der Gemeinde und der Tagespresse gefüllt. Anschließend wurde sie verschlossen und der Deckel von innen und außen mit Silikon abgedichtet, damit die stummen Zeitzeugen möglichst lange unbeschadet überleben. Anschließend griffen Ortsvorsteherin Edwine Scharein und der Bürgermeister der Gemeinde Sonnenberg, Ralf Wöller, zur Maurerkelle und bedeckten die Kartusche gekonnt von allen Seiten mit Mörtel.

Mit vereinten Kräften versenkten Ortsvorsteherin Edwine Scharein und Bürgermeister Ralf Wöller die obligatorische Kartusche im Grundstein. Anschließend verschwand sie unter mehreren Kellen Mörtel. Quelle: Bert Wittke

Wolfgang Schwericke erinnerte zuvor noch einmal daran, dass der Neubau zu 75 Prozent mit Geldern aus dem Leader-Programm der Europäischen Union sowie vom Land Brandenburg gefördert wird. Insgesamt, so der stellvertretende Amtsdirektor, würden sich die Gesamtkosten für das rund 120 Quadratmeter große Gemeindezentrum auf rund 450 000 Euro belaufen. Wenn das Gebäude fertig sei, könne hoffentlich wieder gemeinsam mit allen Einwohnern des Dorfes gefeiert werden. Manchmal, so Wolfgang Schwericke, dauere es eben etwas länger, bis sich ein Projekt umsetzen lasse. Das sei hier in Baumgarten der Fall gewesen Aber nun sei deutlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Das Gemeindezentrum in Baumgarten nimmt bereits deutlich Gestalt an. Davon konnten sich die Teilnehmer an der Grundsteinlegung am Mittwoch überzeugen. Quelle: Bert Wittke

„Ich bin sehr froh, dass hier ein langgehegter Wunsch der Einwohner Baumgartens endlich sichtbar wird“, sagte Bürgermeister Ralf Wöller am Mittwoch und ließ seinen Blick über die bereits in die Höhe gewachsen Grundmauern schweifen. Für die Leute in Baumgarten entstehe mit dem Gemeindezentrum ein ganz neuer Dorfmittelpunkt. In dem Neubau sei Platz für Sanitärräume, eine Küche, einen Veranstaltungsraum und einen Lagerraum. Darüber hinaus erhalte das Haus eine Terrasse sowie sechs Pkw-Stellplätze. Das, so der Bürgermeister, sei eine ganz tolle Sache. Da könne man nur sagen: „Herz, was willst du mehr?“

Prost! Auf dass das Bauwerk gelingen mögen. Quelle: Bert Wittke

„Mit dem Gemeindezentrum können wir endlich wieder Leben in die Gemeinde bringen“, sagte Edwine Scharein und verriet, dass es schon einige Ideen für Veranstaltungen gebe. Dazu gehörten das Verleihen von Büchern, das Vorführen von Filmen oder auch Kartenspielnachmittage. Zudem könnten in dem Veranstaltungsraum runde Geburtstage oder Ehejubiläen gefeiert werden und nach Beisetzungen könnten sich dort auch Trauergemeinden versammeln.

Die Bauarbeiten, die fast ausschließlich von Firmen aus der Region ausgeführt werden, liegen gut im Zeitplan. Bereits in rund vier Wochen könnte die Richtkrone über dem Neubau schweben.

Von Bert Wittke