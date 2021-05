Oberhavel

Die Gastwirte wollen es, die Gäste wollen es – endlich wieder bedienen und endlich wieder bedient werden. Am Pfingstwochenende könnten diese Wünsche in Erfüllung gehen. In Oberhavel ist man auf die Tage gut vorbereitet.

„Große Freude und große Erwartungen“ – so beschreibt Ronald Koch seine Erwartungen, wenn er endlich wieder Gäste auf seinem Bauernhof in Großmutz begrüßen kann. Während seine Frau Martina am Donnerstag am Backofen stand und blecheweise frischen Kuchen zauberte, stand der Landwirt in seiner Fleischerei. Nicht nur für den Restaurantbetrieb, auch der Hofladen musste mit Wurst und Fleisch bestückt werden, bereits an den Vortagen wurden die Rinder aus eigener Haltung geschlachtet.

Teil der Plätze ist überdacht

Nachdenklich stimmte ihn allenfalls das Wetter – die Prognosen für das kommende Pfingstwochenende hätten besser ausfallen können. Aber immerhin: Bis zu 200 Plätze finden sich auf seinem Bauernhof im Freien, knapp die Hälfte ist überdacht. Da dürften sich also die Gäste von einer Regenhusche nicht vertreiben lassen.

Telefon steht nicht still

Denn Ronald Koch rechnet mit ihrem Kommen. Es stimmt ihn durchaus optimistisch, dass das Telefon kaum stillstand in den vergangenen Tagen. „Die Leute sind heiß“, sagt Koch. Auch wenn Petrus kein Einsehen haben sollte nach den langen Monaten ohne Umsatz – Großmutz steht offenbar bei vielen auf der lang ersehnten Pfingsttour-Liste. Gäste schätzen bei Kochs das frisch zubereitete Essen und die rustikale Atmosphäre sowie das Angebot des Hofladens. Und auch das selbst gebraute Hofbier steht bei Besuchern hoch im Kurs und für dessen Liebhaber hat Koch eine weitere gute Nachricht: „Wir haben frisch angezapft.“

Gastwirt Karl-Heinz Lehmann erwartet seine Gäste mit einer überarbeiteten Speisekarte im Restaurant "Zu den drei Linden". Quelle: Uwe Halling

Nicht nur in Großmutz, auch andernorts laufen die Vorbereitungen auf die Gastro-Wiedereröffnungen auf Hochtouren. So in Löwenberg bei Karl-Heinz Lehmann, dem Betreiber des Restaurants „Zu den drei Linden“. Er gesteht, dass er sich auf Pfingsten freut. Ihn hatte es schon geschmerzt, dass zu Ostern und am Herrentag nicht geöffnet werden konnte. Da will er auf das nun bevorstehende lange Wochenende nicht auch noch verzichten. „Das Pfingstwochenende ist wichtig, die Tage sind unser Startschuss in die Saison. Und bei uns ist natürlich Spargelsaison, außerdem haben wir die Zeit genutzt und die Speisekarte überarbeitet“, erzählt der Gastwirt. Typisch märkische Küche wie etwa den Brandenburger Rindersauerbraten gibt es hier. Wer mag, bekommt auch ein original Wiener (Kalbs-)Schnitzel. Wem die Plätze an der Bundesstraße 96 zu laut sind, der findet auf dem Hof ruhige Sitzgelegenheiten vor. Und die sind auch überdacht.

Noch viele Fragezeichen

Rinderroulade, Ochsenbäckchen oder Berliner Eisbein gehören zu dem, was die Gäste am Zehdenicker Stadtgarten schätzen. Ob die Gäste neben der Gastronomie den herrlichen Blick auf die Havel hier genießen können, das ist noch nicht entschieden. Stadtgarten-Betreiber Gerhard Wöge sieht noch zu viele Fragezeichen – und das von Corona-Nachweis bis Regenwahrscheinlichkeit. Er will erst kurzfristig entscheiden.

Von Björn Bethe