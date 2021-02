Endlich wieder waschen, schneiden, föhnen: Friseurmeisterin Ellen Lindenberg spricht über Neustart

Oranienburg

An die vergangenen Monate denkt die Friseurmeisterin Ellen Lindenberg ungern zurück. Mitten ins Weihnachtsgeschäft platzte der zweite Corona-Lockdown. Am 16. Dezember war erst einmal Schluss, ihren Salon in der Lehnitzstraße in Oranienburg musste sie erneut schließen. „Wir hatten in den Tagen zuvor noch so viele Kunden wie möglich bedient. Und dann war es plötzlich still“, erinnert sich Ellen Lindenberg. „Es war eine sehr schwierige Zeit. Man sitzt zu Hause und grübelt. Das war allerdings im ersten Lockdown noch schlimmer, da wusste man ja gar nicht, wie es weiter geht.“ Ihre Kunden und die Kollegen hat Ellen Lindenberg sehr vermisst, beim Friseur wird klassischerweise viel geredet. Aber auch das Handwerkliche hat ihr gefehlt. „Wir haben dann an einigen Online-Seminaren, welche die Firma Goldwell angeboten hat, teilgenommen. Mit ihr arbeiten wir viel zusammen. Doch im Salon selbst konnten wir eigentlich gar nichts machen“, erklärt sie. „Weihnachten und Silvester komplett zu Hause zu verbringen, sind wir in unserer Branche gar nicht gewohnt. Da brummt normalerweise noch bis in den frühen Nachmittag das Geschäft. Zu den Festtagen wollen schließlich alle gut aussehen.“

Auch ihre Angestellen freuen sich auf Montag. Quelle: Enrico Kugler

Mit Ostern steht nun bereits das nächste Fest vor der Tür – es ist das zweitwichtigste Geschäft für Friseure. Um leere Auftragsbücher braucht sich Ellen Lindenberg in den kommenden Wochen nicht zu sorgen. Bis Ostern sind kaum noch Termine frei. Was bleibt, sind aber die finanziellen Sorgen. Die Ladeninhaberin wartet noch immer auf einen Großteil der staatlichen Unterstützung. „Das Geld kommt nicht schnell genug“, bedauert die 50-Jährige. Sie trägt Verantwortung für neun Angestellte, für die sie Kurzarbeitergeld beantragt hatte. „Bisher musste ich niemanden entlassen. Meine Mitarbeiter haben auch viel Verständnis aufgebracht. Nun hoffe ich, dass es für uns alle irgendwann wieder normal weiter gehen kann“, sagt die Meisterin.

Hier dürfen ab dem 1. März 2021 wieder Kunden frisiert werden. Quelle: Enrico Kugler

Die Pressekonferenz, bei der bekannt gegeben wurde, dass die Friseure ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, hat Ellen Lindenberg gespannt vor dem Fernseher verfolgt. „Die Freude und Erleichterung war natürlich sehr groß“, sagt sie. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat ihre Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandards fürs Friseurhandwerk am 19. Februar aktualisiert. Eine der neuen Regeln ist die 10- Quadratmeter-Regel. Das heißt, dass sich nur eine Person auf zehn Quadratmetern aufhalten darf. Ellen Lindenbergs Salon ist etwas über 100 Quadratmeter groß. Wenn man noch 20 Quadratmeter für Küche und Bad abzieht, kommt man auf acht Personen. „Egal, ob Kunden oder Mitarbeiter, diese Zahl dürfen wir nicht überschreiten.“ Das hat zur Folge, dass die Öffnungszeiten ausgedehnt werden – von 7 bis 20 Uhr. Die Mitarbeiter werden in Schichten eingeteilt. Der organisatorische Aufwand ist enorm. „Manche haben Kinder, die im Wechselmodell die Schule besuchen. Diese können dann nur alle zwei Wochen zur gleichen Zeit arbeiten. Ein Teil wird auch noch in Kurzarbeit bleiben müssen, weil wir einfach nicht so viele gleichzeitig im Salon sein dürfen“, sagt die Friseurmeisterin. Der Wartebereich wird völlig wegfallen, Kunden sollten pünktlich zum Termin erscheinen. Die Plätze werden nach jeder Nutzung desinfiziert.

Von Wiebke Wollek