Engländer will auf die Bühne

Neuroofen

Ein Schlagzeuger wäre schön. Ein Bassist sollte dabei sein. Auch ein Leadgitarrist. Und das i-Tüpfelchen könnte ein Saxophonist werden. Paul Davis aus Neuroofen (Gemeinde Stechlin) sucht Bandmitglieder. Er bezeichnet sich selbst als „alten, englischen Rocksänger, der alles singt von alt bis neu, von sanft bis rockig“. Momentan stünden im Idealfall zwei Gitarristen und er als Sänger auf der Bühne. Zuwenig, um ordentlich Mucke zu machen. Aber er möchte auf den Kleinbühnen dieser Welt Titel zum Besten geben. Er lechzt geradezu danach.

Auf die Bühne in Häsen geschubst

Paul Davis ist 73 Jahre alt, liebt die Musik. Die Lust am Musizieren blieb aber drei Jahrzehnte verborgen – bis er vor fünf Jahren Gast bei der „Offenen Bühne“ im Kornspeicher Häsen war. Da fragte ihn Mathias Köppens, ein Veranstalter von „Offenen Bühnen“ in Kränzlin (Ostprignitz-Ruppin): „Kannst du auch Musik machen?“ Paul sagte nicht ja und nicht nein, zuckte mit den Schultern. „Kannst du ein Instrument spielen?“, lautete die nächste Frage. „Vielleicht ein bisschen Gitarre, wenn ich mich selbst begleite“, erinnert sich Paul Davis. „Dann drückte Mathias mir eine Gitarre in die Hand und schubste mich auf die Bühne. Ich sollte spielen – und das machte ich.“ „Where do you go to my lovely“ und eine Mischungvon „Me and Julio“ (Paul Simon) und „Heartbeat“ (Buddy Holly) sang er. Das musikalische Blut des „alten Engländers“ fing an zu brodeln. „Ich wollte wieder auf die Bühne.“

„Ich bin ein schüchterner Gitarrenspieler“

Der schlanke Paul mit den mittellangen grauen Haaren suchte fortan kleine Bühnen und trat dort auf, manchmal auch nur für ein paar Stunden bei Café Glasklar in Neuglobsow. „Allein – ich bin ein schüchterner Gitarrenspieler“, sagt er. Aber es blieb nicht bei den Soloauftritten. 2018 schloss er sich (zunächst als Gastsänger) der Band „Never Too Late“ an, deren Mitglieder alles Herren im reiferen Alter waren und aus dem Raum Neuruppin stammten. Die Band war aber nicht komplett, ein Teil der Musik kam aus der Konserve und wurde eingespielt. „Das ist nichts für mich. Live ist live – da kannst du viel spontaner sein. Das ‚Backing-Track‘ ist nichts für mich.“ Nicht nur deshalb – auch wegen des Fahrweges nach Neuruppin – ging die Liaison auseinander.

Auftritt in Häsen. Quelle: Stefan Blumberg

Auf der Insel in vielen Bands gespielt

Im vergangenen Jahr versuchte er es doch noch einmal mit einer anderen Band. Der erneute Rückzug ließ nicht lange auf sich warten. „Ich möchte unbedingt auf die Bühne. Von der Band hieß es aber immer wieder, wir sind noch nicht so weit, um auftreten zu können“, erklärt Paul Davis. „Proben finden für mich auf der Bühne statt. Es ist doch nicht schlimm, wenn man sich mal verspielt oder den Text vergisst.“ Nicht anders sei es damals gewesen, als er in seiner Heimat mit dem Musikmachen angefangen hatte. In den 1960er, 1970er- und 1980er-Jahren habe er auf der Insel in verschiedenen Bands gespielt. „Nie professionell, aber immer mit Spaß.“

Heirat nach sechs Wochen

Dort verkehrte er mit Künstlern wie Robert Plant, Steve Winwood oder Christine Perfect (später bei Fleetwood Mac). „Eine tolle Erfahrung.“ Als er 1985 seine Katrin kennenlernte, war es um ihn geschehen. Sechs Wochen später heirateten sie, er ging mit ihr nach Hamburg (später zogen beide nach England). Die Musik trat in den Hintergrund. Allerdings gab es Anfang der 1990er-Jahre eine Zeit, in der er in Deutschland, Österreich, Italien und England unterwegs war, um klassische indische Konzerte zu organisieren. „Keine Unterhaltungsmusik, es war eher die Wissenschaft des Klangs.“

Paul Davis in der Mitte. Quelle: privat

Raum zum Proben in Neuroofen

Im Jahre 2000 landete Familie Davis in Neuroofen, einem Ortsteil der Gemeinde Stechlin, in dem heute 19 Einwohner leben. „Katrin fand dieses Objekt und verliebte sich in die Gegend.“ So begann ihre Geschichte mit den Ferienwohnungen, die sie am Ortsrand anbieten. Wenn Paul ein paar Jahre später nicht in den Kornspeicher nach Häsen gefahren wäre, wäre sein musikalisches Feuer wohl noch heute nur eine kleine Flamme geblieben. Aber es kam anders. Jetzt steht er mit einer „halben Band“ da. Es soll wieder eine komplette Band werden. Deshalb suchte er sogar per Zeitungsanzeige nach Musikern. „Optimal wäre es, wenn sie aus der Nähe kommen, um den Aufwand für alle möglichst gering zu halten“, sagt der 73-Jährige. Einen Raum zum Üben hat er in Neuroofen, auf dem eigenen Grundstück. Gespielt werden sollten sowohl englischsprachige als auch deutschsprachige Lieder („Wir sind hier ja in Deutschland.“) – in jedem Fall Klassiker von den 1950er-Jahren bis jetzt. „Lieder mit Dampf“, beschreibt er seine Vorstellungen. Und: ich möchte Emotionen in die Musik bringen.“ Das betreffe sowohl kraftvolle Rockmusik als auch Balladen. „Die liebe ich.“

Wer Interesse hat, zu der Band, die vermutlich den Namen „Never Too Late“ (Es ist nie zu spät) behalten wird, zu stoßen, kann sich telefonisch unter 033082/4 09 63 melden.

Von Stefan Blumberg