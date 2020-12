Enkeltrickbetrüger überschwemmen Oberhavel

Hohen Neuendorf

Erneut trieben am Montag Enkeltrickbetrüger ihr Unwesen in Oberhavel. Ein 67-jähriger Hohen Neuendorfer erhielt am Nachmittag einen Telefonanruf eines unbekannten Mannes, der sich ihm als Polizeibeamter vorstellte. Dieser gab gegenüber dem Senior an, dass in der Nähe Personen festgenommen worden seien, die auch die Daten des 67-Jährigen hätten. In dem Zusammenhang befragte der Anrufer den Mann nach seinen Vermögensverhältnissen. Der Senior erkannte die Masche jedoch und beendete daraufhin das Telefonat. Ein Schaden entstand ihm nicht.

Nicht nur Montag, auch Dienstag treiben Täter ihr Unwesen in Oberhavel

Im Laufe des Dienstags wurden dann laut Polizei mindestens sieben weitere Hohen Neuendorfer von unbekannten Männern angerufen, die sich ebenfalls als Polizeibeamte ausgaben und unter dieser Legende Erkenntnisse über die Vermögensverhältnisse erlangen wollten. Auskünfte bekamen sie jedoch von keiner der angerufenen Personen.

Auch in Zühlsdorf (Mühlenbecker Land) erhielt ein Mann einen ähnlichen Anruf. Allerdings forderte der unbekannte Mann am Telefon in diesem Fall eine Kaution für ein in Gewahrsam genommenes Familienmitglied, dass einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Der Oberhaveler erklärte dem Betrüger kurzerhand, dass es keine Kautionen in Deutschland gäbe. Daraufhin legte der vermeintliche Beamte auf.

In allen Fällen „nahmen echte Polizeibeamte eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung auf“, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

