Entdeckertag: 29 Menschen radeln von Hennigsdorf nach Kremmen

Oberhavel

An der Radtour zum Entdeckertag auf dem Radring „Rund um Berlin“ nahmen am Sonnabend auf dem Teilstück zwischen Hennigsdorf und Kremmen 29 Leute teil. „Bei idealem Radfahrwetter prägten frisches Grün, vielfältige Blüten und Vogelgesang die gesamte, etwa 30 Kilometer lange Tour“, berichtete Tourleiter Dirk Jöhling. „Am Ganzmeilenstein erwartete uns Rolf Zimmermann in historischer Uniform eines Postillons mit Informationen zur Alten Hamburger Poststraße. In Bötzow erfuhren die Radler unter anderem, dass der Ort früher Kotzeband hieß. In Marwitz wurden die Kirche und die zahlreichen Pokale der freiwilligen Feuerwehr bewundert.“

Kerstin Rosen als „Windmüllerin“ hatte Informationen zur Bockwindmühle in Vehlefanz. Ein weiterer Höhepunkt sei der Mühlensee gewesen, „die dort grasenden Rinder ließen uns ohne Probleme passieren.“ Danach ging es am Skulpturenpark vorbei zum Holzbackofen in Schwante. Bis zur Touristeninformation in Kremmen seien es dann nur noch fünf Kilometer gewesen.

Nach einem individuellen Abstecher zum Spargelhof traten die Teilnehmer die Heimreise mit der Bahn oder dem Fahrrad an. „Die Resonanzen der Teilnehmer waren vielfältig“, so Dirk Jöhling. „Übereinstimmend stellten alle fest, dass sie neugierig gemacht wurden und wieder kommen wollen.“ Sein Fazit: „Ziel erreicht!“

Von MAZonline