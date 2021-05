Entdeckertag: Auf dem Rad von Hennigsdorf über Oberkrämer nach Kremmen

Hennigsdorf

Der Entdeckertag „Rund um Berlin“ findet am Sonnabend, 29. Mai, statt. Dieser wird durch die Tourismusinformation Oberkrämer und den Förderverein Regionalpark Krämer Forst im Bereich Oberkrämer/Kremmen unterstützt. Es gibt an diesem Tag sechs geführte Radtouren, die in Kooperation mit Lokalen Aktionsgruppen, Kommunen und dem ADFC durchgeführt werden.

Eine der Touren führt von Hennigsdorf nach Kremmen. Unter der Führung von Dirk Jöhling, dem Vorsitzenden des Fördervereins Regionalpark Krämer Forst, startet die Tour um 10 Uhr am Bahnhof in Hennigsdorf. Die Dauer wird mit drei bis vier Stunden angegeben, etwa 28 Kilometer sind zu fahren.

Die Route führt über Bötzow auf die Alte Hamburger Poststraße. Es folgen Marwitz und Eichstädt. In Vehlefanz ist eine kurze Besichtigung der dortigen Bockwindmühle möglich. Die Tour führt weiter nach Schwante mit der Milchtankstelle, der Kulturschmiede, dem Schlossgut und dem Holzbackofen der Bäckerei Plentz. Über Amalienfelde geht es schließlich weiter nach Kremmen, in das historische Scheunenviertel und zum Spargelhof Kremmen. Dort ist ein Besuch des Hofladens möglich. Ziel der Tour ist der Bahnhof in Kremmen.

Die Rückfahrt nach Hennigsdorf erfolgt individuell durch die Teilnehmenden. Es ist auch möglich, die Tour unabhängig von der Führung am Sonnabendvormittag zu machen.

Der Radring „Rund um Berlin“ führt über 330 Kilometer durch die Regionalparks der Hauptstadtregion. Ob Havelland, Müggel-Spree, Döberitzer Heide oder Barnimer Feldmark – in kurzer Zeit gelangt man auf die Radroute ins ländliche Brandenburg. Mit mehr als 20 Bahnhöfen mit S- oder Regionalbahn-Anbindung ist die Strecke gut an den öffentlichen Berliner Nahverkehr angebunden. Die Tour von Hennigsdorf nach Kremmen ist eine von vielen verschiedenen Touren, die am Sonnabend angeboten werden.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Deshalb wird um eine Anmeldung im Internet auf radring-rundumberlin.de gebeten. Dort gibt es auch Infos zu den anderen Touren an diesem Tag.

Von MAZonline