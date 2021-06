Entscheidung am 13. Juli: Landrat Weskamp bestätigt möglichen Weggang

Oberhavel

Ludger Weskamp (SPD) will Präsident des ostdeutschen Sparkassenverbandes werden. Das steht nun offiziell fest. Der Vorstand des Verbandes habe am Mittwoch der Verbandsversammlung empfohlen, Weskamp zu bestellen. Das teilte der Landrat am Mittwochabend vor den Abgeordneten des Kreistages in Oranienburg mit.

Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte Weskamp der MAZ bestätigt, „dass ich für die Kandidatur als Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) angefragt wurde. Ich empfinde dies als eine große Ehre. Ich habe dem Vorstand des OSV deshalb mitgeteilt, für das Amt zur Verfügung zu stehen.“ Die weiteren Entscheidungen der Sitzungen des ostdeutschen Sparkassenverbandes seien abzuwarten, sagte er außerdem – somit ist er nun schon einen Schritt weiter.

Eine endgültige Entscheidung über diese Personalie soll am 13. Juli fallen. Bis dahin bleibt unklar, ob Ludger Weskamp das Amt tatsächlich antreten wird. Theoretisch ist es möglich, das Landratsamt und den Posten des Verbandspräsidenten parallel auszuüben. Ludger Weskamp wolle in diesem Fall aber um seine Entlassung als Landrat bitten, also vom Amt zurücktreten. Präsident des ostdeutschen Sparkassenverbandes würde er ab dem 1. Januar 2022 werden.

Der Ostdeutsche Sparkassenverband ist einer von zwölf Regionalverbänden der Sparkassen, er umfasst Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ludger Weskamp würde von Berlin aus agieren.

Wenn er als Landrat zurücktreten würde, müsste in Oberhavel ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt werden. Ludger Weskamp ist seit 2015 im Amt.

Von Robert Tiesler