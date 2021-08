Entwarnung für Oberhaveler Badegewässer- keine mikrobiologischen Belastungen

Oberhavel

Keinen Grund zu Beanstandungen der Wasserqualität geben die Ergebnisse der letzten mikrobiologischen Untersuchungen der Badegewässer Oberhavels. Das teilt jetzt die Kreisverwaltung nach den jüngsten Beprobungen mit. Die Badesaison endet offiziell am 15. September.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hatten daher in der vergangenen Woche noch einmal die 26 Badestellen in Oberhavel kontrolliert und dabei unter anderem die Sichttiefe, die Färbung, den pH-Wert und die Sauerstoffsättigung bestimmt, die Wasser- und Lufttemperatur gemessen sowie Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken entnommen.

Geringe Sichttiefen können die Rettung erschweren

Die Messungen haben Wassertemperaturen der Badeseen zwischen 17,0 Grad Celsius in der Havel in Bredereiche und 20,8 Grad Celsius im Börner See in Borgsdorf ergeben. Damit liegen die gemessenen Temperaturen unter denen des Vorjahres.

Die geringsten Sichttiefen hat das Gesundheitsamt mit 0,20 Metern im Großen Wentowsee in Marienthal und im Kleinen Wentowsee in Seilershof ermittelt.„Jeder Badegast sollte möglichst weiter auf etwaige Algenbelastungen in den Badegewässern achten“, rät Amtsarzt Christian Schulze. „Als Faustregel für Badende gilt, dass man im knietiefen Wasser die Füße noch sehen können sollte. Bei dichten Algenanschwemmungen und Aufrahmungen von Algen sollte auf das Baden verzichtet werden.“

Die verminderte Sichttiefe kann eventuell notwendige Rettungsmaßnahmen erschweren. Wichtig ist auch: Nicht alle Gewässer im Landkreis Oberhavel, die zum Baden einladen, werden durch das Gesundheitsamt überprüft. Daher sind die Badegäste aufgerufen, selbst auf Anzeichen von Algenbildung zu achten, wenn sie irgendwo ins Wasser springen.

Weitere Informationen zu den Untersuchungsergebnissen sind auf der Webseite des Landkreises unter www.oberhavel.deunter dem Stichwort Badegewässerkontrollen zu finden

Von MAZonline