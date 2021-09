Entwurf des künftigen Abfallwirtschaftskonzepts für Oberhavel liegt aus

Oberhavel

Ob Hausmüll, Biotonne oder Sperrmüllentsorgung – die Abfallentsorgung im Landkreis Oberhavel betrifft alle Bürgerinnen und Bürger. Über den Stand und die geplante Entwicklung der öffentlichen Abfallentsorgung informiert das Abfallwirtschaftskonzept. Für den Zeitraum ab 2022 hat der Landkreis Oberhavel das aktuelle Abfallwirtschaftskonzept überarbeitet.

„In der vorliegenden Entwurfsfassung werden zunächst die für die Abfallentsorgung relevanten Strukturdaten aufgeführt sowie die Ergebnisse der umfassenden Ist-Analyse der bestehenden Sammelsysteme dargestellt“, erklärt Umweltdezernent Egmont Hamelow. „Darauf aufbauend erfolgt eine Defizitanalyse, das heißt, eine Darstellung dessen, was zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen zukünftig erforderlich ist.“

Der Entwurf liegt im Landratsamt aus

Darüber schließt sich ein Ausblick auf die zukünftigen Maßnahmen zur Organisation der Abfallentsorgung und eine Abfallmengenprognose für die nächsten zehn Jahre an. „Gemessen an den Zielen der Abfallwirtschaft ist das bestehende System bereits auf einem sehr hohen Niveau. Aus diesem Grund sieht der aktuelle Entwurf keine zusätzlichen Abfallentsorgungseinrichtungen vor, sondern setzt in seiner Neuausrichtung auf die vorhandenen Anlagen“, erklärt Hamelow.

Der Entwurf der Fortschreibung wird im Zeitraum vom 14. September bis 14. Oktober 2021 öffentlich ausgelegt. Die vorläufige Fassung kann montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie zusätzlich montags und mittwochs von 13 bis 15 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 16 Uhr im Haus 1 (Hauptgebäude) des Landkreises Oberhavel, Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg im Raum 1.29 eingesehen werden. Es wird um eine vorherige telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 03301/6 01 36 71 gebeten. Zudem ist das Dokument ab dem 14. September im Internet unter www.oberhavel.de/abfall abrufbar.

Einwendungen werden rechtlich auf Machbarkeit abgeklopft

Bis zum 14. Oktober können Bürgerinnen und Bürger Oberhavels Ideen, Anmerkungen und Bedenken zum Entwurf äußern und diese schriftlich an folgende Adresse richten: Landkreis Oberhavel Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg. Einwendungen und Stellungnahmen können auch per E-Mail unter: Abfallbeseitigung@oberhavel.de eingereicht werden.

Die vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen müssen dabei den Namen, den Vornamen sowie die genaue Anschrift der sich äußernden Person enthalten. Verspätet erhobene Einwendungen und Stellungnahmen können nicht berücksichtigt werden. Die Anregungen werden unter Berücksichtigung der abfallwirtschaftlichen Erfordernisse und auf der Grundlage des geltenden Abfallrechtes beurteilt und in einem Abwägungsbericht zusammengefasst. Der Bericht und das finale Abfallwirtschaftskonzept werden dem Kreistag voraussichtlich am 8. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt.

Von MAZonline