Hammer

Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr in der Eberswalder Straße in Hammer gewaltsam in einen am Straßenrand abgestellten Pkw VW eingedrungen und haben aus diesem einen Erdbohrer der Marke FCO gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt 2600 Euro.

Zur Tatzeit sah ein Zeuge nach eigenen Angaben zwei Männer, die offenbar versucht hatten, das Fahrzeugschloss zu manipulieren. Als der Mann die Täter anschrie, rannten diese davon. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte unter der Telefonnummer 03301/85 10 bei der Polizeiinspektion in Oranienburg.

Von MAZonline