Ermittlungen zum Unfalltod auf der B 96a zwischen Schönfließ und Schildw noch nicht abgeschlossen

Mühlenbecker Land/Neuruppin

Ob und wann es nach der Inhaftierung des 23-jährigen Unfallfahrers auch zu einer Anklage zum Verdacht des zweifachen Mordes kommt, das stehe noch nicht fest. „Zunächst müssen wir das Ermittlungsverfahren abschließen“, sagte der Neuruppiner Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer auf MAZ-Nachfrage.

Unfall bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen

Gegenstand dieser Ermittlungen ist der tragische Unfall, bei dem am 10. Juli vergangenen Jahres auf der B 96a zwischen Schönfließ und Schildow zwei Frauen starben. Eines der beiden Todesopfer war im sechsten Monat schwanger. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft war der Unfallverursacher vor Ostern dem Haftrichter vorgeführt worden. Das Amtsgericht Oranienburg hatte dabei den dringenden Tatverdacht bestätigt und einen Haftbefehl erlassen. Dieser war am 13. April vollstreckt worden, nachdem sich der gebürtige Berliner, der inzwischen in Bergfelde wohnt, dem Verfahren freiwillig bei der Polizei gestellt hatte.

Zwei Frauen verloren bei dem Unfall im Skoda ihr Leben. Quelle: Julian Stähle

Grundlage für die Inhaftierung ist ein Sachverständigengutachten, das Rückschlüsse auf das rücksichtslose Fahrverhalten des 23-Jährigen zulässt. Nach dessen sorgfältiger Auswertung sei die Staatsanwaltschaft zu der Überzeugung gelangt, dass der Beschuldigte vorsätzlich versucht habe, seinen 510-PS-Merecedes-AMG auf der Bundesstraße an seine Leistungsgrenzen zu bringen und dabei die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen habe, so Pelzer. Dies werde als „verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge“ gewertet. Der konkrete Tatvorwurf: Mord in zwei Fällen, versuchter Mord in vier Fällen sowie gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen.

Frage der Anklageerhebung noch offen

Ob sich dieser Tatverdacht aufrecht erhalten lässt und in der Folge in eine gleichlautende Anklage mündet, „das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen“, sagte Andreas Pelzer. Für deren Dauer steckt die Rechtssprechung in Bezug auf die Untersuchungshaft einen Rahmen ab: Sie darf auch bei gravierenden Straftaten nur in Ausnahmefällen länger als sechs Monate dauern. Der Oberstaatsanwalt zeigte sich im MAZ-Gespräch jedoch zuversichtlich: „Nach jetzigem Stand werden wir keine sechs Monate mehr brauchen, um das Verfahren abzuschließen.“ Aber erst nach Abschluss des Verfahrens werde entschieden, ob und welche Anklage erhoben wird oder ob das Verfahren eventuell sogar eingestellt werden muss. Letzteres halte er aber für „nicht sehr wahrscheinlich“, so Pelzer.

Von Helge Treichel