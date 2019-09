Reitende Mohrrüben und tanzende Bienen in Grüneberg

Grüneberg

Bunt geschmückte Wagen und kostümierte Menschen bevölkerten am Sonnabend die Straßen im sonst so beschaulichen Grüneberg (Löwenberger Land). Der Ortsbeirat hatte zum Erntedankfest geladen, das um 13 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Grüneberger Kirche begonnen hatte.

Großer Andrang auf dem Dorfanger

Mehrere hundert Menschen verfolgten ab 14 Uhr am Straßenrand den großen Festumzug, der von Revierpolizist Hardy Franz angeführt wurde. „Er hat sein Auto heute hübsch in blau-weiß geschmückt“, erklärte Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker schmunzelnd, der den Festumzug mit viel Spaß am Mikrofon kommentierte und zu jedem Teilnehmer Anekdoten und Informationen parat hatte. Nach der Polizei folgte der Erntewagen mit der imposanten Erntekrone. Im Anschluss präsentierten die ansässigen Landwirte, Firmen und Institutionen ihre Erntewagen. So waren auch die Straußenfarm Winkler aus Neulöwenberg, die Kindertagesstätte aus Grüneberg, der Treckerverein Grüneberg und der Feuerwehr Oldtimer-Verein aus Löwenberg am Festumzug beteiligt.

Besonderes Highlight war die reitende Mohrrübe auf ihrem Schimmel. Quelle: Uwe Halling

Viele Besucher kommen jedes Jahr

Erika Herrmann (77), Georg Grambow (76) sowie Ruth (80) und Wolfgang Hesse (82) verfolgten den Trubel traditionell von ihrem Stammplatz am Dorfanger aus: „Wir kommen jedes Jahr hier her, es ist einfach toll“, sagte Wolfgang Hesse, der aus Teschendorf stammt. „Ich bin gebürtiger Grüneberger, da zieht es mich jedes Jahr wieder hier her“, erzählte er. Auch Marion Wunsch aus Nassenheide verfolgte das Grüneberger Erntedankfest schon öfter. „Heute waren wir leider etwas zu spät dran, weswegen wir mitten im Umzug dabei waren. Aber wann kann man das schon mal von sich behaupten“, lachte sie. „Ich finde es toll, was hier jedes Jahr auf die Beine gestellt wird.“ Nach der dritten Runde stellten die Aussteller ihre Fahrzeuge schließlich auf dem Dorfanger ab, so dass die Besucher die Möglichkeit hatten, die kleinen und großen Kunstwerke zu bestaunen.

Ältester Teilnehmer des Umzugs war Fritz Leistikow aus Grieben mit 82 Jahren. Er lenkte sein Gefährt selbst noch über die Landstraßen. Jüngste Teilnehmerin war die einjährige Evangelina Redel aus Falkenthal, die mit Mama Kerstin am Festumzug teilnahm.

Der Grüneberger Faschingsclub ließ die Bienen los. Quelle: Uwe Halling

Kulturprogramm und Tanz bis in den Abend

Bei Bratwurst vom Grill, Rinderburgern aus Kraatz, Eierkuchen und am Kuchenbuffet ließen es sich die Gäste gut gehen. Auch die Kindertagesstätte, die Schule und der Jugendclub Grüneberg waren mit Ständen vor Ort. Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker freute sich sehr über die gute Resonanz. „Die Leute hier haben alles sehr lange und sehr akribisch vorbereitet“, berichtete er. Nach dem großen Umzug ging es in Grüneberg zunächst bis 18 Uhr mit dem Kulturprogramm weiter, ehe ab 21 Uhr dann das Tanzbein geschwungen wurde.

Von Stefanie Fechner