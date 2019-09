Mildenberg

Den Ernteumzug in Mildenberg muss man gesehen haben, sagen Stammbesucher des Bauernmarktes und Mühlenfestes. Der diesjährige Tross, der sich am Sonnabend zweimal durch die Dorfmitte schlängelte, gehört dazu. Fast 40 fantasievoll geschmückte Wagen zählte Karin Schulze. Die altgediente Lehrerin, die zudem Mitglied im Ortsbeirat ist, moderierte den Umzug der vollgeladenen Wagen trotz ihrer 75 Jahre mit jugendlichem Schwung und sympathischem Wortwitz. Für die Mühen beim Schmücken und Steuern der Erntegefährte wurden jeder Wagenbesatzung auf der Rücktour eine Flasche Sekt überreicht. Erntekönigin Melissa Dahlenburg, die den Umzug im Wagen mit der Erntekrone angeführt hatte, half beim Verteilen. „Ich bin stolz , Erntekönigin meines Heimatortes sein zu dürfen und auch ein wenig aufgeregt“, sagte die 24-Jährige, die als Sozialarbeiterin im Haus an der Polz in Seilershof arbeitet.

„Leider ist die Ernte dieses Jahr nicht so üppig ausgefallen“, berichten Carola Saar und Renate Feldt. Die beiden Frauen betreuen den Stand des Granseer Hofladens aus dem Meseberger Weg. Feuchtigkeit habe gefehlt. Dennoch gibt es an ihrem Stand Obst und Gemüse aus eigener Produktion – Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Pflaumen, Birnen – und nicht zu vergessen leckeren Apfelsaft. Den, so versichern die beiden Frauen, würden die Leute besonders gern trinken. Für das kommende Jahr kündigt der Hofladen eine Neuheit an: „Wir wollen versuchen, Melonen anzubauen“, sagt Carola Saar und fügt hinzu: „Warum sollte das nicht was werden? Woanders klappt’s ja auch!“

Mit der diesjähriger Ernte gar nicht so unzufrieden ist Bernd Lenz. Der Klein-Mutzer hat ein rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück und baut dort jede Menge Obst an. Einen Großteil davon verwandelt er in schmackhafte Fruchtweine. Diese bietet der 58-jährige Elektriker dann unter dem Markennamen „Der Lenzer“ auf Märkten und bei Festen in der Region an. Favorit sei zurzeit der Fruchtwein aus Brombeeren. Der habe so ein schönes Aroma. Schon am Sonntag will der Klein-Muzter wieder neue Brombeeren auf seinem Grundstück flücken.

Bestimmt waren unter den mehr als 60 Kuchen, die es am gemeinsamen Stand der Kita „Regenbogen“ und der Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“ gab, auch welche mit Brombeeren. Die Eltern der Kinder haben sich einmal mehr als hervorragende Kuchenbäcker entpuppt. Madina Costas, die Mama der zehnjährigen Iadira Costas aus der vieren Klasse ist sogar extra um 4 Uhr morgens aufgestanden, damit ihr Käsekuchen auch ganz frisch auf den Tisch des Kuchenbasars kommt. Die Einnahmen des Kuchenverkaufs – und auch einer der großen Tombola – dienen unter anderem als Zuschuss für die regelmäßigen Theaterfahrten der Schüler. Dabei soll er für die Schüler der Klassen 1 bis 4 nach Neustrelitz und für die fünften und sechsten Klassen in den Friedrichstadtpalast gehen.

Von Bert Wittke