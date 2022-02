Oranienburg

Polizeibeamte salutieren und stehen Schulter an Schulter mit Einsatzkräften der Feuerwehr, Einwohnern und Verwaltungsvertretern: Rund 100 Menschen sind am Freitag vor der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg angetreten. Um 10 Uhr beteiligen sie sich an der bundesweiten Gedenkminute für die beiden ermordeten Kollegen aus dem rheinland-pfälzischen Kusel.

„Diese Tat trifft uns, sie trifft alle Polizisten mitten ins Herz“

„Am Montag hat uns alle eine unfassbar traurige Nachricht ereilt“, leitete Polizeioberrätin Antje Neumann ihre Ansprache ein. Während die meisten noch schliefen, seien die beiden Kollegen während ihres Dienstes bei einer Routinekontrolle um 4.20 Uhr erschossen worden. „Diese Tat war unfassbar brutal und unvorhersehbar“, sagte die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Oberhavel, „diese Tat trifft uns, sie trifft alle Polizisten mitten ins Herz.“

Antje Neumann, stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Oberhavel. Quelle: Robert Roeske

Yasmin und Alexander seien junge Kollegen, die am Beginn ihres Lebens gerade dabei waren, mit allem einzusteigen, was Freude und Leben heißt, sagte Antje Neumann: Man stehe hier und finde für diese Tat, für dieses Ereignis nicht die richtigen Worte. „Wir stehen hier zusammen, um an Yasmin und Alexander zu denken, an die betroffenen Kollegen zu denken, an ihre Freunde und die Menschen, die sie lieben und die sie geliebt haben.“ Die Schweigeminute werde abgehalten, „um mit unserem Schweigen unsere Anteilnahme zu zeigen und in Gedanken bei ihnen zu sein“, sagte die Rednerin. Nicht der Tat solle mit dem Innehalten Raum gegeben werden, sondern „dem Gedanken daran, dass wir zusammenstehen und in Gedanken bei ihnen sowie ihren Kollegen und Familien sind“.

Oranienburgs Bürgermeister bedankt sich

Im Anschluss an die feierliche Zeremonie bedankte sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke bei Antje Neumann für die Einladung. Er zeigte sich sicher, dass noch mehr Menschen erschienen wären, wenn die Einladung nicht so kurzfristig gewesen wäre. Ihm jedenfalls sei es ein Bedürfnis gewesen, seine Anteilnahme zu zeigen und das gehe sicher vielen anderen ebenso.

Gedenkzeremonie in Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

Die Tat zeige, dass es durchaus mit einem Risiko verbunden ist, wenn die Sicherheitskräfte Tag für Tag für Sicherheit und Demokratie im Dienst sind – „und das mit einem Lächeln“.

Zusammenstehen von allen, die für die Gesellschaft arbeiten

Als langjähriger Polizeibeamter und jahrzehntelangem eigenem Erleben verspüre er eine besondere Verbundenheit, sagte Alexander Tönnies als 1. Beigeordneter der Stadt Hohen Neuendorf. Es sei ihm „ein großes Bedürfnis, das auszudrücken und hier zu sein“ – als Vertreter der Stadtverwaltung, aber auch als Privatperson. Und damit auch das Zusammenstehen von allen auszudrücken, die für die Gesellschaft arbeiten.

Polizei und Feuerwehr standen Schulter an Schulter. Quelle: Robert Roeske

Ein „Riesenruck“ werde durch diese Tat durch die Polizei gehen, stellte Antje Neumann im Nachgespräch fest. Schließlich habe es sich für die beiden Polizeibeamten um eine Routinesituation gehandelt, die Teil der Ausbildung sei und jeder Kollege bereits erlebt habe, zum Teil hundertfach. „Das rüttelt auf und macht wachsam“, so die Polizeioberrätin. „Was wird mitnehmen müssen: Die Eigensicherung ist das A und O.“

Niemand vor irrationalen Reaktionen gefeit

Auch in den Ordnungsämtern sei das ein Thema, machte Alexander Tönnies als verantwortlicher Fachbereichsleiter deutlich. Oft seien die Mitarbeitenden alleine unterwegs. Und ob es um ein 20-Euro-Ticket für falsches Parken geht oder nicht zusammengefegtes Laub, auch dort sei niemand vor irrationalen Reaktionen gefeit, machte Tönnies deutlich. Das gelte ebenso für Rettungskräfte. Die Stadt Hohen Neuendorf veranstalte deshalb zum Beispiel innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr ein Deeskalationstraining. Allerdings stellten Laesicke und Tönnies fest, dass es sich bei den Ereignissen von Kosel für deutsche Verhältnisse um eine absolute Ausnahmetat handelt.

Vor der Schweigeminute hielt Polizeioberrätin Antje Neumann eine kurze Ansprache.. Quelle: Robert Roeske

Die Bediensteten aller Polizeidienststellen seien aufgerufen gewesen, sich an der Schweigeminute zu beteiligen, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Auch in den Polizeirevieren in Gransee und Hennigsdorf seien die Mitarbeitenden der Bitte gefolgt und vor die Tür gegangen. An allen größeren Standorten der Polizeidirektion Nord hätten sich zusätzlich Feuerwehrleute, Rettungsdienstmitarbeitende, Bürgermeister, ehemalige Kollegen und einzelne Bürger eingefunden. In Neuruppin sei außerdem der Vorsitzende des Polizeibeirates dabei gewesen. „Diese Solidarität, insbesondere der Bürger, hat mich auch persönlich sehr berührt“, sagte Dörte Röhrs.

Von Helge Treichel