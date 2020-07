Erste Kontrolle der Saison ergab: Keine Beanstandungen der Badewasserqualität in Oberhavel

Oberhavel

Wer bislang die regelmäßigen Berichte über die Badegewässerkontrollen in Oberhavel vermisst hat, der wird jetzt fündig: Mitarbeitende des Fachdienstes Gesundheit haben während ihrer ersten Badeseentour in dieser Saison am 29. und 30. Juni 2020 Oberhavels Badegewässer unter die Lupe genommen. Nun liegen die Ergebnisse vor. Insgesamt wurden 26 Badestellen kontrolliert – 20 auf der Grundlage der Brandenburgischen Badegewässerverordnung sowie 6 auf der Grundlage des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes.

Die Wassertemperaturen lagen zwischen 25,0 °Celsius an der Badestelle des Campingplatzes am Stolpsee in Himmelpfort und 20,4°C im Briesesee in Birkenwerder. Im Durchschnitt wurde eine Temperatur von 23,5°C gemessen. Die mikrobiologischen Untersuchungen der Badewasserqualität waren nicht zu beanstanden. In den meisten Gewässern sind gute Sichtbedingungen vorhanden. Die Sichttiefen lagen bei 1,20 Metern und mehr. Lediglich im Kleinen Wentowsee in Seilershof und im Großen Wentowsee in Marienthal wurde eine Sichttiefe von nur 0,30 Metern festgestellt. Die Kontrolle eines Badegewässers beinhaltet die Bestimmung der Sichttiefe, der Färbung, des pH-Wertes, der Sauerstoffsättigung und der Wasser- und Lufttemperatur vor Ort, die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken sowie eine Besichtigung der Badestelle auf Verunreinigungen und

Unfallgefahrenquellen. Diese Kontrollen finden in einem Rhythmus von vier Wochen statt. Normalerweise beginnen die Gesundheitsämter in Brandenburg bereits während der Vorsaison Mitte Mai mit den Gewässerkontrollen. Wegen der Coronapandemie hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz in diesem Jahr mit der „Allgemeinverfügung zur Bestimmung der Badesaison für das Jahr 2020 im Land Brandenburg“ den Zeitraum für die Überprüfungen der Wasserqualität der Badegewässer auf acht Wochen – vom 13. Juli bis zum 6. September 2020 – verkürzt. Damit sollen die Gesundheitsämter in dieser ohnehin extrem arbeitsintensiven Zeit entlastet werden. Die detaillierten Ergebnisse der Kontrollen können unter www.oberhavel.de/badewasser sowie www.luis-bb.de abgerufen werden. Die nächste Kontrolle der Badeseen erfolgt in der 31. Kalenderwoche am 27. und 28. Juli 2020.

Von MAZonline