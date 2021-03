Erster Tag für die Gartencenter in Oberhavel: Das Chaos bleibt aus

Oberhavel

Während die Gartencenter in Berlin noch geschlossen haben, dürfen die Märkte in Brandenburg seit Montag wieder öffnen. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass etliche Berliner den Weg zu „Pflanzen Kölle“ nach Borgsdorf eingeschlagen haben, um sich mit frischen Pflanzen für den Garten oder den Balkon einzudecken. Doch der Neustart am Montag lief gesittet ab, wie Filialleiter Heiko Schild bestätigen kann.

Pflanzen Kölle in Borgsdorf am Montag. Quelle: Robert Roeske

Trotz der kurzfristigen Nachricht, dass das Center wieder öffnen darf, fühlen er und seine Mitarbeiter sich gut vorbereitet. Das Hygienekonzept ist nochmals an die aktuell geltende Eindämmungsverordnung angepasst worden. Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Einkaufswagen zur Verfügung, sodass die Besucherzahl überschaubar bleibt. „Es braucht keiner Angst zu haben, dass sich hier die Leute dich an dicht drängen. Wir achten sehr darauf, dass das nicht möglich ist, unsere Halle ist groß und die Außenbereiche ebenfalls“, erklärt Heiko Schild. Auch den Parkplatz haben die Mitarbeiter stets im Blick. Wenn es zu voll wird, ist die Konsequenz, den Laden kurzzeitig zu schließen. Draußen und an den Übergängen drinnen sind Hygieneständer aufgestellt – mit Tüchern und Desinfektionsmitteln. Damit können auch die Einkaufswagen desinfiziert werden. Das Tragen von Masken sowie das Einhalten der Abstände gilt im gesamten Innen- und Außenbereich, auch auf dem Parkplatz.

Schilder erinnern daran, Abstand zu halten. Quelle: Robert Roeske

Wer dennoch kein Ansteckungsrisiko eingehen möchte, hat die Möglichkeit, Ware per Click and Collect online vorzubestellen und braucht dann nur noch mit dem Auto zur Abholstation zu fahren – völlig kontaktfrei. Es gelten lange Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr – auch das soll den Kundenstrom entzerren. Einige Stände – Bratwurst, Käse- und Wurstspezialitäten und regionale Äpfel – sind vor dem Haupteingang aufgebaut. Das Essen muss aber mitgenommen werden. „Kunden sollten grundsätzlich ein bisschen Geduld mitbringen“, sagt Heiko Schild. „Wir sind demütig, dass wir wieder öffnen dürfen, schließlich ist der normale Einzelhandel sowie die Gastronomie noch zu. Ich zähle jetzt auf die Politik und hoffe auf eine verbindliche Öffnungsstrategie. Denn sonst ist der Andrang auf die wenigen Läden, die offen haben, natürlich umso größer.“ Das nächste Bund-Länder-Treffen ist am Mittwoch, 3. März.

Den Garten wieder aufhübschen

Gleich am ersten Tag ist auch Sabine Klopsch aus Wensickendorf zu Pflanzen Kölle gefahren. Sie hatte die Öffnung des Pflanzenmarktes schon herbeigesehnt. „Wir haben unseren Garten umgepflanzt und da sind nun einige Löcher entstanden, die wir jetzt wieder füllen möchten“, sagt sie. Verschiedene Sorten Gräser sowie eine winterharte „Rubella“ landen im Einkaufswagen. Mit dabei ist auch die dreijährige Enkelin Ella, die sich ein Kuscheltier und Gartenlatschen aussuchen durfte. Außerdem nahm Sabine Klopsch auch gleich ein paare farbenfrohe Ostereier mit, die nun bald den Garten zieren sollen.

Sabine Klopsch aus Wensickendorf bei Pflanzen Kölle in Borgsdorf mit ihrer Enkelin Ella. Quelle: Robert Roeske

Neben Gartenfachmärkten, Gärtnereien und Blumenläden dürfen in Brandenburg auch Baumschulen seit dem 1. März wieder aufmachen. Für alle gilt: Sie dürfen öffnen, wenn mehr als die Hälfte der Verkaufsfläche unter freiem Himmel ist. In der Eindämmungsverordnung heißt es: „Betreiberinnen und Betreiber müssen gewährleisten, dass diejenigen Verkaufsflächen, die sich in geschlossenen Räumen befinden, weniger als 50 Prozent der Gesamtverkaufsfläche begründen.“ Kleine Blumenläden können öffnen, wenn sie vor dem Geschäft ausreichend Platz haben und die Fläche draußen größer ist als der Verkaufsraum, hieß es aus dem zuständigen Gesundheitsministerium. Einige Läden nutzen dabei auch Gehwege für das Abstellen von Blumenkübel. Begründet wird die Öffnung damit, dass mit den Baumschulen, Gartenfachmärkten, Gärtnereien und Floristikgeschäften „kein gravierend erhöhtes Infektionsrisiko“ verbunden sei. Die in den Floristikgeschäften angebotenen Waren seien Güter des täglichen Bedarfs und die Verkaufsstellen in der Regel kleinteilig, heißt es. Auch soll verhindert werden, dass sich der Verkauf von Blumen in Richtung von Supermärkten verlagert, was das Infektionsrisiko dort erhöhen würde. Anders als Gartenfachmärkte bleiben Baumärkte hingegen für Privatkunden weiter geschlossen. Wie Baumärkte mit angeschlossenen Gartencentern mit der neuen Regelung umgehen, hängt auch von deren Kreativität ab. Sie können den Gartenbereich vom Baumarktsortiment trennen und gärtnerische Waren verkaufen.

Von Wiebke Wollek