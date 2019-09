Stadt Zehdenick lädt zum ersten Uferfest

Zehdenick

Hoch hinaus ging es für die Besucher des ersten Zehdenicker Uferfestes am Wochenende mit diversen Fahrgeschäften auf dem Festplatz. Von Freitag bis Sonntag gab es jeweils ab 11 Uhr eine große Kirmes für die Familien, bevor es dann in den Abendstunden sehr musikalisch wurde. Bereits am Freitag sorgte die bekannte Berliner Partyband „Right Now“ für Stimmung auf dem Gelände. Den Abschluss des Abends bildete dann eine große Lasershow über den Uferwiesen.

Gäste wünschen sich Stargäste am Nachmittag

Am Sonnabendnachmittag ging es dann bei Blasmusik etwa gediegener zu. Christel Wittich aus Zehdenick fand es allerdings schade, dass es nicht auch am Nachmittag einen Stargast für die etwas ältere Generation gab. „Das ist jetzt tatsächlich mehr für die Kinder“, findet sie. „Schade dass dadurch die Musik auf der Bühne sehr in den Hintergrund gedrängt wird.“ Gut findet sie das Fest trotzdem. „Es findet ja auch zum ersten Mal statt, und gerade für die Kinder ist das schon toll.“

Die Bänke vor dem Festzelt waren am Sonnabendnachmittag voll besetzt. Quelle: Stefanie Fechner

Schulen und Kitas präsentieren ihr Programm

Das sieht auch Ida (6) aus Mirow ( Mecklenburg-Vorpommern) so. Sie ist über das Wochenende mit Mama Sabrina bei Oma und Opa in Zehdenick zu Besuch. „Am Besten hat mir das da gefallen“, sagt die Erstklässlerin und zeigt auf eine mehrere Meter hohes Fahrgeschäft. „Damit bin ich gefahren und es war toll!“. Am Sonnabend Nachmittag präsentierten sich dann die Zehdenicker Schulen und Kindergärten mit einem tollen Bühnenprogramm.

Ida (6) mit Mama Sabrina vor ihrem Lieblings-Fahrgeschäft Quelle: Stefanie Fechner

Am Abend wurde es dann wieder musikalisch. Nach dem Auftritt der Band Party HoliXxX stand Stargast Achim Pertry, Sohn von Wolfgang Petry auf der Bühne. Anschließend ging es mit einem DJ und einer Multimedia-Pyroshow in die Nacht.

Von Stefanie Fechner