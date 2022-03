Eulenshow, Laufen, Spenden: „Wir für euch“ geht ins siebte Jahr

Oranienburg

„Ich bin dermaßen motiviert wieder tolle Events auf die Beine zu stellen und wir haben viele Ideen. Das wird unser Jahr.“ Aus Romano Bergling sprudelt es nur so heraus, wenn der Veltener über die geplanten Veranstaltungen seiner Initiative „Wir für euch“ denkt.

“Wir für euch“-Gründer Romano Bergling. Quelle: Robert Roeske

Seit nunmehr sieben Jahren engagiert sich der 34-Jährige Ofenstädter ehrenamtlich mit zahlreichen Gleichgesinnten für das Oranienburger Hospiz „Lebensklänge“, organisiert Spendenaktionen, um der Hospizeinrichtung dringend benötigte Spendengelder zukommen zulassen. Seit sieben Jahren existiert die Initiative inzwischen, gegründet von Romano Bergling, der sich nach dem Tod seiner Mutter intensiv dieses Themas annahm. Mit einem kleinen Kuchenbasar in Potsdam startete er einst, Jahr für Jahr organisierte „Wir für euch“ immer größere Events und erreichte so immer mehr Menschen im Landkreis Oberhavel, die sich für den guten Zweck engagierten.

Dritte Auflage von „Oberhavel läuft“ startet am 1. April

Die Corona-Pandemie bremste dabei den Elan ein wenig aus, dennoch gelang es der Initiative auch in den beiden Vorjahren mit kreativen Ideen jeweils fünfstellige Spendensummen für das Hospiz zu generieren. „Die Nachfrage ist ungebrochen, es gibt so viele Menschen die uns unterstützen möchten. Das macht uns einfach glücklich und wir sind sehr dankbar“, berichtet der 34-Jährige. Am 1. April ertönt der virtuelle Startschuss zur dritten Ausgabe von „Oberhavel läuft“, einer Benefizlaufveranstaltung, an der sich im Vorjahr 907 Läuferinnen und Läufer beteiligten und knapp 200 000 Kilometer per Laufapp erzielten. „Der Zuspruch in den beiden vergangenen Jahren war enorm und hat uns völlig überwältigt. Auch in diesem Jahr hoffen wir wieder auf regen Zuspruch und das über die Kreisgrenzen hinaus“, so Bergling, der dann auch selbst wieder die Laufschuhe schnüren wird.

Über 900 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich im Vorjahr an „Oberhavel läuft“. Quelle: Robert Roeske

Ab dem 28. März kann man sich unter www.oberhavel-laeuft.de wieder registrieren und anmelden. Die Laufveranstaltung wird dann bis zum 30. Juni stattfinden. „Im Mai planen wir quasi zum Bergfest ein großes Grillfest im Veltener Jugendclub Oase und wir hoffen zum Abschluss der Veranstaltung noch mal ein gemeinsames Fest organisieren zu können, um uns bei allen zu bedanken“, so der 34-Jährige.

Achim Häfner. Quelle: Rene Desenik

Neben der Laufveranstaltung steht bereits eine weitere Spendenveranstaltung fest, auf die sich Romano Bergling wahnsinnig freut. „Wir sind sehr glücklich, dass in diesem Jahr mit Achim Häfner auch wieder der Falkner unserer Herzen nach Oberhavel kommt.“ Seit über 20 Jahren ist Achim Häfner mit seinen Eulen in Deutschland unterwegs, besucht Einrichtungen für Demenzkranke, Senioren, Behinderte, Autisten, Blinde, Gehörlose und Kinderhospize. Romano Bergling lernte den Falkner aus der Pfalz, der auch Botschafter des Kinderhospizes Sterntaler ist, bei einer Vorführung im Oranienburger Hospiz kennen und konnte ihn für die gute Sache gewinnen.

„Wir für euch“ hofft auf ein erfolgreiches Spendenjahr 2022

Am 4. und 5. Juni wird Häfner zusammen mit seinen Eulen das Publikum auf dem Kremmener Spargelhof begeistern. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich. „Am 5. Juni ist zudem geplant, dass Achim Häfner und seine Eulen das Hospiz ’Lebensklänge’ besuchen. Das wird sicherlich sehr emotional“, blickt Bergling voraus. Im Vorjahr mussten die geplanten Eulenshows coronabedingt abgesagt werden. „Wir wollen einfach weiterhin die Menschen dafür sensibilisieren, wie wichtig die Arbeit in Hospizeinrichtungen ist. Nach wie vor müssen diese Einrichtungen einen bestimmten Prozentsatz selbst erwirtschaften, um die Kosten zu decken“, erklärt Romano Bergling abschließend und hofft auch in diesem Jahr, dass sich wieder viele Menschen begeistern lassen und so dazu beitragen, dass wieder zahlreiche Spenden zusammenkommen.

Von Knut Hagedorn