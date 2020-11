Oranienburg/Kremmen

Wegen des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften saß Thomas S. am Donnerstag, 12. November, auf der Anklagebank des Amtsgerichts Oranienburg. Dem ehemals in Kremmen Wohnenden wurden 46 Fälle nachgewiesen. Der 56-Jähhrige ist inzwischen nach Sachsen-Anhalt verzogen. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 habe er mindestens 35 000mal im Internet nach Kinderpornos gesucht und auch solche weitergeleitet, warf ihm der Staatsanwalt vor. „Sie müssen wenigstens dreimal in der Woche an ihrem Laptop gesessen haben“, schlussfolgerte der Jurist. Im Juli 2016 stand die Polizei plötzlich vor der Haustür des Angeklagten und beschlagnahmte seinen Rechner, sein Handy und einen MP3-Player. Auf dem sichergestellten Laptop fanden die Beamten einen für andere Netzwerknutzer freigegebenen Ordner, auf dem eine kinderpornografische Videodatei gespeichert war. Diese war nach Herstellen einer Internetverbindung durch den Angeklagten mehrere Hundert Male von anderen Tauschpartnern heruntergeladen worden. Die Datei, die ein etwa zehnjähriges Mädchen beim Oralverkehr und beim Einführen eines Fingers in seine Vagina, sowie das Berühren eines erigierten Gliedes zeigt, wurde mehr als 50mal vom Rechner des Angeklagten heruntergeladen. Weitere Bild-und Videodateien wurden gefunden, die ebenfalls von ihm weiterverbreitet wurden. Das LKA Baden- Württemberg kam Thomas S. schließlich auf die Schliche.

Reumütig beteuerte der Angeklagte Empfänger von Sozialleistungen ( Hartz IV), dass er seitdem nie mehr solche Videos angesehen habe. Er habe das anfänglich nur aus Neugier getan. Unter dem Suchbegriff „Kinder“ seien andere Begriffe angeboten worden. Bei deren Eingabe sei er dann auf die Kinderpornos gestoßen.

Man kommt an solche Abbildungen nur, wenn man selbst etwas anbietet. Das ganze System der Kinderpornografie beruht auf Tauschgruppen, erläuterte dazu ein Sachverständiger vom LKA Brandenburg.

„Da stehen reale Schicksale hinter“, warf der Staatsanwalt dem Angeklagten vor und beantragte ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden können. Dabei berücksichtigte der Ankläger, dass Thomas S. bisher nicht vorbestraft sei und ein glaubwürdiges Geständnis abgelegt habe. Belastend dagegen sei der lange Zeitraum und die Häufigkeit des gezielten Surfens im Internet. Deshalb verlangte er als Bewährungsauflage, eine längere Therapie durch einen entsprechenden Sexualpsychologen, beendete der Staatsanwalt sein Plädoyer.

Der Verteidiger folgte im Wesentlichen diesem Antrag, meinte jedoch, dass eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ausreichend wäre.

Das Urteil lautete: ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe. Die Strafe wird auf drei Jahre zur Bewährung unter Aufsicht eines Helfers ausgesetzt. Der wird sich um eine Therapie für den Verurteilten kümmern. Alle Prozessbeteiligten zeigten sich mit dem Urteil einverstanden. Es ist damit rechtskräftig.

Von Helmut Schneider