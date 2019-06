Gransee

Zum Platzkonzert des Musikkorps der Stadt Hessisch Oldendorf auf dem Museumshof des Heimatmuseums in Gransee lud am Pfingstsonntag der Verschönerungsverein bei freiem Eintritt ein. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung, die Sitzreihen im Hof des Museums waren dicht besetzt.

Volles Haus im Museumshof. Quelle: René Jordan

Das Orchester unter Leitung von Stephan Oefler tritt in der Regel bei Wertungsspielen in der „Oberstufe“, Deutschlands zweithöchster Spielklasse, an und ist oft auch auf internationalen Konzertreisen unterwegs. In Gransee präsentierten die Oldendorfer einen Mix zahlreicher Klassiker von Pink Panther über Hits von Simon and Garfunkel bis hin zu deutschen Liedern zum Mitsingen.

1969 gegründet zählen zum Stammorchester des Musikkorps heute 49 aktive Musiker. Als großes Blasorchester in Harmoniebesetzung das Korps einen weiten musikalischen Bogen von Bearbeitungen großer klassischer Werke über Operette, Film und Musical bis hin zur unterhaltenden Literatur der Gegenwart. Aus seinen klanglichen Möglichkeiten zu schöpfen, empfindet das Musikkorps laut eigener Aussage als besonderen Reiz: Originalkompositionen für Blasorchester, die oftmals neue und einzigartige Klangfarben erzeugen, haben sich einen festen Platz im Konzertprogrammen erobert.

Das Musikkorps der Stadt Hessisch Oldendorf in Gransee. Quelle: René Jordan

Von MAZonline