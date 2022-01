FDP Oberhavel zieht positive Bilanz zum Jahreswechsel

Oberhavel

Gut gelaufen“ ist das Wahljahr 2021 für die FDP. Und auch im Kreisverband läuft es. Entsprechend positiv fällt das Fazit des Kreisvorsitzenden Uwe Münchow aus: „Bei der Bundestagswahl konnte die FDP ihr Ergebnis in Oberhavel deutlich ausbauen. Bei den Erststimmen lag unser Direktkandidat Ralf Tiedemann landesweit ganz vorne. Mit SPD und Grünen bilden wir im Bund eine moderne Ampel-Koalition, ein Ruck durch unser Land ist trotz der coronagetrübten Stimmung spürbar“.

Im Kreistag Impulse gesetzt

Im Kreistag konnte die FDP/Piraten-Fraktion zahlreiche Impulse setzen. Beispielsweise für den Kiezbus, der im neuen Nahverkehrsplan steht. Oder die Schülerbeförderungssatzung, die auf Initiative von FDP und Piraten in einem Arbeitskreis beraten und neu gefasst wurde. Münchow: „Familien, deren Kinder eine Schule außerhalb Oberhavels besuchen, werden seit diesem Schuljahr endlich den in Oberhavel beschulten Kindern gleichgestellt. Dies bedeutet für viele eine Entlastung von 1000 Euro.“ Erstmalig hat der Kreistag zudem ein klares Bekenntnis zu Leistungs- und Begabungsklassen abgegeben.

Die gute Stimmung zeigt sich auch bei den Mitgliederzahlen: Über 130 Männer und Frauen bekennen sich im Landkreis zur FDP – ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr. So viele Mitglieder hatte die FDP zuletzt vor 15 Jahren. Dadurch konnte in Velten ein neuer Ortsverband gegründet werden. Die Gründung weiterer Ortsverbände liegt dem Kreisvorsitzenden am Herzen: „Wir wollen überall im Landkreis als Freie Demokraten ansprechbar sein oder wieder werden.“

Gespannter Blick zur Bürgermeisterwahl in Oberkrämer

Weitere Mitstreiter erhofft sich Münchow durch das Engagement der FDP im Bildungsbereich: „Wir stehen hier an der Seite der Schulen und der Eltern. Diese wünschen mehr kleinere Schulstandorte statt wenige große und anonyme Schulen“. Vor allem in Fürstenberg und Oberkrämer sieht die FDP den Bedarf für neue weiterführende Schulen in Kreisträgerschaft.

Auf Oberkrämer schaut Münchow noch aus anderem Grund: Denn am 23. Januar wählt Oberkrämer eine neue Bürgermeisterin. „Mit Maren Gilzer-Kuhlmann macht die FDP den Bürgerinnen und Bürgern ein großartiges Angebot. Als Kandidatin von außen steht sie für keinen Ortsteil, sondern für ganz Oberkrämer. Ihre Ideen, Kontakte und Erfahrungen kommen allen und nicht nur wenigen zugute. Wir drücken Maren Gilzer-Kuhlmann die Daumen.“

