Oberhavel

Die FDP gründet den neuen Ortsverband Oberhavel-Nord. Stephan von Hundelshausen ist neuer Ortsvorsitzender. Der Häsener wurde in der vergangenen Woche bei der FDP-Versammlung einstimmig in dieses Amt gewählt. Seine Stellvertreter sind Jürgen Jäger aus Zehdenick und der Liebenwalder Christoph Plass.

„In den letzten Jahren konnten die Freien Demokraten im Nordkreis neue Mitglieder gewinnen“, sagt Stephan von Hundelshausen. „Die so gewonnene Schlagkraft in Oberhavel-Nord wird jetzt gebündelt. Denn viele Themen betreffen den gesamten ländlichen Raum von Fürstenberg bis ins Löwenberger Land. Bei den Kommunalwahlen konnten wir gute Ergebnisse erzielen. In den Ortsbeiräten und Stadtparlamenten von Zehdenick und Liebenwalde übernehmen wir Verantwortung. Jetzt wollen wir in der gesamten Fläche stärker werden“. Dazu suche die FDP Mitstreiter.

Interessierte können eine E-Mail schreiben: stvh@gmx.de.

Von MAZonline