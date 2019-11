Oberhavel

Auf zahlreichen Buslinien im Landkreis wird es ab Sonnabend, den 30. November, im Rahmen des Fahrplanwechsels zu Änderungen kommen. Dies teilte die Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft am Donnerstag mit:

Linien 800 und 824: Die Baumaßnahme in Leegebruch wird am Montag (2. Dezember) aufgehoben. Alle Fahrten führen dann wieder über die Haltestelle Volkshaus in Leegebruch.

Linie 803: An Schultagen wird nachmittags ein Stundentakt zwischen dem Bahnhof Oranienburg und Liebenthal angeboten.

Linie 805: Die Haltestelle „Polizeischule Fachhochschule“ wird in “Hochschule der Polizei“ umbenannt. Zudem wird zukünftig an Schultagen eine zusätzliche Fahrt um 7.23 Uhr vom S-Bahnhof Oranienburg zur Hochschule der Polizei angeboten.

Linien 809 und 822: Die Baumaßnahme in Hohen Neuendorf wird aufgehoben. Daher führen die Fahrten wieder über die Haltestelle Hohen Neuendorf, Rotpfuhlen. Zudem erfolgt eine Umbenennung der Haltestelle Bergfelde, Schönfließer Straße, in Schönfließ, Bergfelder Chaussee. Auch führen die Fahrten der Linie 822 wieder über die Haltestelle Hohen Neuendorf, Puschkinallee.

Linie 812: Der Fahrplan wird von Montag bis Freitag zwecks des Übergangs von und zur Linie 800 geringfügig angepasst.

Linie 841: Die Baumaßnahme in Wendefeld wird aufgehoben. Die Linie führt wieder über Wendefeld nach Altlüdersdorf.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet jederzeit unter www.ovg-online.de heruntergeladen werden.

Von MAZonline