Marwitz/Eichstädt

Ein Zeuge hat, wie die Polizei am Montag mitteilte, bereits am vergangenen Freitag gegen 14.25 Uhr auf dem Radweg neben der Landesstraße 17 zwischen Marwitz und Eichstädt einen schwer verletzten Fahrradfahrer gefunden. Der 65-jährige Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Mann ohne fremde Einwirkung verunfallt ist.

Von MAZonline