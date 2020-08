Fahrradfahrer liegt verletzt und betrunken im Graben – Pkw soll ihn angefahren haben

Kremmen

Ein Zeuge hat in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag an der Landesstraße 191 zwischen Siemenshof und Hohenbruch eine 36-Jährige Person gefunden, die verletzt war. Der Mann lag in einem Straßengraben in einer Kurve. Er klagte über starke Schmerzen und gab an, dass er beim Fahrradfahren mit einem Pkw kollidiert sein.

Verletzter Fahrradfahrer hat 1,95 Promille

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,95 Promille. Vor Ort konnten keine Hinweise zu einem möglichen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug festgestellt werden. Es ist zu vermuten, so die Polizei, dass der 36-Jährige aus Richtung Sommerfeld kommend mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn abgekommen und ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. Da der Mann sich als unkooperativ erwies, wurde er in Begleitung der Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline