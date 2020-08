Oberhavel

Die Corona-Krise hat der heimischen Wirtschaft erheblich zugesetzt. Aber nicht alle Dienstleister, Unternehmer oder Gewerbetreibende scheinen von der Pandemie und ihren Auswirkungen gleich schwer betroffen zu sein. Um Fahrradhändler hat die Krise einen Bogen gemacht – meinen zumindest viele Leute. Ist diese Branche tatsächlich ungeschoren davongekommen?

Ralph Riesenberg vor seinem Geschäft in der Dammhaststraße 50 in Zehdenick Quelle: Uwe Halling

„Ich sehe das alles viel skeptischer“, sagt Ralph Riesenberg vom gleichnamigen Fahrradhandel, -Service und -Verleih in der Dammhaststraße 50 in Zehdenick. Man dürfe schließlich nicht vergessen, dass er sein Geschäft von Mitte März bis Mitte April komplett schließen musste. Das habe zunächst mal für beträchtliche Verluste gesorgt. Gefolgt seien zwei Wochen, in denen der Verkauf von Fahrrädern richtig gut lief. Etwa seit Mitte Mai hätten sich die Umsätze im Vergleich zu Vorjahren aber wieder auf ein normales Maß eingependelt. Obwohl die Nachfrage sehr gut sei, müsse inzwischen sogar wieder von Umsatzverlusten ausgegangen werden.

Angebotspalette ziemlich ausgedünnt

Ralph Riesenberg begründet das damit, dass die Hersteller mit der Produktion einfach nicht mehr nachkommen. „Die Fahrräder sind weitgehend ausverkauft“, sagt der gebürtige Zehdenicker. Und was die E-Bikes betrifft, habe er gerade noch drei Modelle. Und es sei verdammt schwer, möglichst schnell für Ersatz zu sorgen, zumal viele Leute mit sehr konkreten Vorstellungen kommen, was sie kaufen möchten. Etwa 50 Prozent der Kunden, so Ralph Riesenberg, müsse er seit Juli auf Liefertermine im Herbst vertrösten. Er versuche zu improvisieren und kaufe inzwischen schon die teuren Modelle. Aber die Angebotspalette sei ziemlich ausgedünnt. Er sei gespannt, so der 57-Jährige, wie sich die Situation im August entwickeln werde. Er wolle nicht jammern, betont der gelernte Schlosser, der, wie er sagt, vier Wochen nach Einführung der D-Mark mit dem Fahrradhandel begonnen hat. Anderen Branchen gehe es wesentlich schlechter. Aber auch die Aussichten für sein Geschäft seien momentan nicht rosig. Oft sitze er jetzt nach der Arbeit noch stundenlang am Computer und bemühe sich, irgendwie die gewünschte Ware – vom Kinderfahrrad bis zum E-Bike – zu beschaffen.

Besonders große Schwierigkeiten bei Schimano

Ähnlich angespannt sei die Situation bei den Ersatzteilen. Die Hersteller hätten inzwischen bereits damit begonnen, für die Fahrradproduktion 2021 die Teile, die größtenteils in Asien produziert werden, vom Markt zu ziehen. Besonders prekär sei die Lage beim japanischen Hersteller Shimano. Von dort sei wochenlang überhaupt nichts geliefert worden. Ralph Riesenberg hofft, dass der Trend, Urlaub in Deutschland zu machen und dabei viel mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weiter anhält und er im September wieder über eine größere Auswahl an E-Bikes, Fahrrädern und Ersatzteilen verfügen wird. „Ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Geschäft und habe vielen Höhen und Tiefen erlebt“, sagt er und ist optimistisch, auch über diese angespannte Phase gut hinwegzukommen, zumal er zum Glück keine Miete für sein Geschäft zahlen muss und sich die Unkosten in erträglichen Grenzen halten.

Fahrradhändler Thomas Klapötke von „Thommy’s Fahrradschuppen“ in Gransee Quelle: Uwe Halling

Ganz ähnlich wie Ralph Riesenberg schätzt auch Thomas Klapötke von „Tommy’s Fahrradschuppen“ aus der Mühlenstraße 5 in Gransee die Situation ein. „Die Nachfrage nach E-Bikes und Fahrräder ist deutlich gestiegen“, bestätigt Thomas Klapötke und führt dies ebenfalls auf den Hang der Leute zurück, Urlaub vor der Haustür zu machen. „Es ist verrückt, wie die Nachfrage gestiegen ist“, sagt der gebürtige Granseer. Vor allem bei E-Bikes sei ein regelrechter Boom zu verzeichnen. In diesem Bereich sei die Nachfrage bestimmt um rund 60 Prozent gestiegen. Einige wenige Exemplare habe er noch da, meint der gelernte Bauschlosser. Allerdings nur noch in höheren Preiskategorien. Ähnlich sehe es bei Fahrrädern aus.

Thomas Klapötke in seiner Werkstatt in der Mühlenstraße 5 in Gransee. Quelle: Uwe Halling

Auch er, so bestätigt Thomas Klapötke, könne längst nicht allen Kundenwünschen nachkommen. Und auch der Granseer hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem bei Schimano die Probleme groß seien. Die Reaktion der Kundschaft auf die Engpässe sei sehr unterschiedlich. Einige würden Verständnis zeigen, andere reagierten aber teilweise auch verärgert. „Dabei sitze ich oft lange am Computer und such im Internet nach Möglichkeiten, an Nachschub heranzukommen“, sagt der Fahrradhändler, der zusätzlich auch noch einen Schlüsseldienst betreibt. Auch Thomas Klapötke hat schon Kunden auf den Herbst vertrösten müssen und zu hören bekommen, dass dann die Saison vorbei sei. Aber insgeheim hoffen doch nicht nur Fahrradhändler, dass der Herbst golden wird und mit vielen Tagen daher kommen wird, die zum Radeln einladen.

Von Bert Wittke