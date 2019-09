Hier gibt es Fahrräder schon ab 1 Euro

Velten

„Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten!“, tönte die Stimme von Daniel Gericke am Dienstag über das Gelände vor der Veltener Lindenschule. Der Kassenleiter der Stadt Velten hatte an diesem Tag alle Hände voll zu tun. Nach zwei Jahren Pause konnten etwa 30 potenzielle Käufer ab 14 Uhr die Fahrräder vor Ort besichtigen, 21 Räder in allen Formen und Größen standen zur Auswahl. „Die Räder werden in der Regel vom Bauhof im ganzen Stadtgebiet eingesammelt“, erklärte Auktionsleiter Daniel Gericke. Unterstützt wurde er während der Auktion von seiner Kollegin Susann Schmidt, die ebenfalls für die Stadtkasse Velten arbeitet. „Er preist an, ich kassiere“, erklärt sie mit einem Schmunzeln die Arbeitsteilung.

Mit Glück gibt es das Fahrrad schon für einen Euro

Um 15 Uhr startete dann die Auktion. Die Startpreise legt Daniel Gericke je nach Zustand des Fahrrades fest. „Natürlich schaue ich auch, für welche Fahrräder es die meisten Interessenten gibt“, gibt er zu. Zum Start der Aktion lief es für den Kassenleiter nicht ganz so gut.

Für die ersten beiden Räder gab es nicht einen potenziellen Abnehmer. Dies änderte sich erst beim dritten Rad. Da überschlugen sich die Gebote von Anfang an. Am Ende ersteigert Bernd Haack aus Velten das Fahrrad. Er nimmt zum ersten Mal an der Auktion teil. „Ich wollte mich hier nach einem Ersatzfahrrad umschauen“, erklärt er. Er bekommt den Zuschlag für das Rad bei 65 Euro. Etwas später wechselte auch ein Kinderfahrrad für 30 Euro den Besitzer. Ein Ehepaar aus Velten hatte es für ihr Pflegekind ersteigert. „Mit diesem Ziel sind wir hier auch hergekommen“, erklären sie.

Altes Diamant-Fahrrad sucht Liebhaber

Zwei Fahrräder nimmt Familie Schulz aus Velten mit nach Hause. Matthias Schulz repariert die Räder zu Hause und macht sie wieder fahrtüchtig. Verkehrstüchtig sind bei weitem nicht alle angebotenen Räder. „Wir machen vorab keine Funktionsprüfung und geben auch keine Garantie“, erklärte Daniel Gericke. Der Gewinn aus der Versteigerung geht komplett in die Stadtkasse. Die elf verkauften Räder brachten Erlöse zwischen einem und 65 Euro. Insgesamt kamen so etwa 200 Euro Gewinn zusammen. Am Ende der Auktion blieben zehn Fahrräder übrig. Diese werden wieder von der Stadt bis zur nächsten Auktion im kommenden Jahr eingelagert. Und vielleicht findet dann auch das alte Diamant-Fahrrad einen Liebhaber.

Von Stefanie Fechner