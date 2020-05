Oranienburg

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in der Theodor-Neubauer-Straße in Oranienburg zwei dreirädrige Fahrräder in den Farben Blau und Rot gestohlen. Beide Räder standen zur Tatzeit gesichert vor dem jeweiligen Hauseingang. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.Der Gesamtschaden beträgt 1250 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline