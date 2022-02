Falkensee

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Falkensee schwer verletzt worden. Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf der Straße der Einheit gefahren, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen wurde die Straße vorübergehend voll gesperrt. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen.

Von MAZonline