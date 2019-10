Oranienburg

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte meldeten sich am Montagabend (14. Oktober) gleich fünf Senioren aus Oberhavel, die einen Anruf eines vermeintlichen Beamten des Landeskriminalamtes erhalten hatten. Die Geschichte, die er den Senioren auftischte war immer ähnlich. Angeblich hätte der Name der Senioren auf einem Zettel gestanden, den man bei Einbrüchen in der Nachbarschaft gefunden habe. Nach ersten Erkenntnissen wurde keinem der Senioren ein Schaden verursacht.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline