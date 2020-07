Familienbetrieb in Fürstenberg/Havel ist auf dem Wasser zu Hause

Fürstenberg

Viel Natur, Ruhe und Müßiggang: Eine Auszeit auf einem Hausboot verspricht Urlaubstage der besonderen Art. Deshalb darf sich der Gewinner des Hauptpreises der „Regionale“, eine Aktion der Regio Nord und der MAZ Oberhavel, schon jetzt freuen. Er wird drei Tage auf einem Floating Home, einem Hausboot des Unternehmens Revier Charter GmbH, verbringen. Was dazu nötig ist? Bei regionalen Produzenten und Gastronomen im Norden Oberhavels fleißig Stempel sammeln. Hat ein Teilnehmer sechs verschiedene Anbieterstempel zusammen und seine Teilnahmekarte eingeschickt, nimmt er an der Verlosung teil.

Regionalität liegt der Familie Ventelou am Herzen

Isabelle Ventelou und ihre Familie haben den Hauptpreis für die „Regionale“ gerne zur Verfügung gestellt. Regionale Projekte zu unterstützen, ist für die Unternehmerfamilie eine Selbstverständlichkeit. „Als wir von der Aktion hörten, haben wir nicht eine Minute überlegt, einen Preis zur Verfügung zu stellen“, sagt die 35-Jährige. Die Leiterin der Revier Charter GmbH in Fürstenberg/ Havel setzt sich mit ihrer Familie seit langem für wohltätige Zwecke ein. Das Thema Regionalität liegt ihr am Herzen. „Regional einkaufen, den Einzelhandel und die Gastronomie zu fördern, ist in unserer wunderschönen Region besonders wichtig, in der so viele Menschen vom Tourismus leben.“

Vor neun Jahren nach Fürstenberg gekommen

Lebensqualität und der hohe Freizeitwert an der Brandenburgischen und Mecklenburgischen Seenplatte haben vor 18 Jahren mit zur Entscheidung ihres Vaters Vincent und ihrer Mutter Hella beigetragen, in Rheinsberg (Kreis Ostprignitz-Ruppin) ein Charterunternehmen zu gründen. Vor neun Jahren zog die Firma nach Fürstenberg/ Havel an den Röblinsee um. Weil ein Techniker fehlte, übernahm Tochter Isabelle die Leitung vor Ort und zog aus Nordrhein-Westfalen, wo ihre Eltern bis heute leben, in den Norden Oberhavels. „Spazieren gehen im Wald, draußen im Garten sitzen, einfach mit dem Boot oder Kanu aufs Wasser fahren oder in unseren Seen schwimmen, diesen selbstverständliche Luxus, den uns die Natur hier bietet, genießen wir sehr“, sagt Isabelle Ventelou.

Fast alle Boote bis Ende September vermietet

Dass ihr Vater vor 20 Jahren nach dem Besuch der Internationalem Tourismus Börse (ITB) spontan die Seenplatte besuchte, war der Beginn ihrer Erfolgsgeschichte. Hausboote vermietete Vincent Ventelou schon damals europaweit. Dem Wassersport ist der gebürtige Franzose seit seiner Jugend verbunden. Isabelles Mutter lernte er während eines Segelcamps in Frankreich kennen und lieben. Im Osten Deutschlands gehörte Familie Ventelous mit ihrer Geschäftsidee zu einer der ersten Anbieter. Inzwischen kann sich das Unternehmen vor Anfragen kaum retten. Bis Ende September sind fast alle Boote vermietet. Vor allem aus Süddeutschland, der Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen reisen ihre Gäste an. Sehr reizvoll ist die familiäre Atmosphäre und Betreuung durch die Revier Charter GmbH und ihre Mitarbeiter. „Unsere Kunden sind nicht irgendeine Nummer. Wir kümmern uns um alle Belange, versuchen alle Wünsche umzusetzen“ sagt Isabelle Ventelou.

Vor wichtigen Entscheidungen tagt der Familienrat

Genauso wichtig ist der Familie, ihre Mitarbeiter zu integrieren. „Wir möchten, dass sich unsere Angestellten gut aufgehoben fühlen. „Wir sind ein klassisches Familienunternehmen, mein Vater ist bis heute Geschäftsführer“, sagt Isabelle Ventelou. Dass vor wichtigen Entscheidungen der Familienrat tagt, gehört zur Unternehmerphilosophie wie der regelmäßige Austausch. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist dabei die größte Motivation. „Auch wenn es mal anstrengend und stressig ist, die Vielseitigkeit unseres Tuns macht den Reiz aus“, sagt Isabelle Ventelou. Neben der Leitung der Fürstenberger Basis besucht sie Messen, betreut die Internetseiten der Firma und kümmert sich um das Marketing.

Französisch-Kochkurs an Bord

Ein Kniff ist ihr in dieser besonderen Saison bereits geglückt. Die erste Charterwoche mit französischem Kochkurs an Bord kam bei den Kunden so gut an, dass im September eine Wiederholung ansteht. Dabei können Kunden nur eine Kabine buchen, aber auch ein ganzes Boot, mit und ohne Skipper. Neben einem Steg-Dinner werden in der Bordküche französische Rezepte ausprobiert, mit fachfraulicher Anleitung der Chefin selbst. „Natürlich versuchen wir immer neue Angebote zu stricken, um Kunden zu gewinnen“, sagt Isabelle Ventelou.

Doch hinter dem Konzept verbirgt sich auch ein persönliches Interesse. „Ich finde es schlimm, wie viele Lebensmittel in Deutschland weggeworfen werden. Die französische Küche ist ja eine klassische Resteverwertungs-Küche. Bei unserer Charterwoche möchten wir zeigen, was man beispielsweise alles aus einem Brathähnchen machen kann“, sagt Isabelle Ventelou. Einen Tipp für den Gewinner des „Regionale“-Hauptpreises hat sie bestimmt parat.

Von MAZonline