Faschingstrubel im „Bärenwald“

Gransee

Wenn aus dem Lautsprecher tönt, dass der Elefant in die Disco geht oder ein Pferd auf dem Flur steht, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass in der Kita „Bärenwald“ in Gransee Fasching gefeiert wird. Am Dienstag herrschte dort jedenfalls in allen Räumen, die unter tatkräftiger Mithilfe der Kids mit Girlanden, bunten Papierketten und Luftballons geschmückt urig geschmückt waren, Jubel, Trubel Heiterkeit.

In allen Kita-Räumen wurde getanzt und getobt. Quelle: Bert Wittke

Ab 9 Uhr gehörte das Terrain Prinzessinnen und Rittern, Piraten und Cowboys, Feuerwehrleuten und Feen, Zauberern, Teufeln und Hexen und all den anderen verkleideten Mädchen und Jungen. Nach einem gemeinsamen Frühstück konnten sich die Kinder am Fastnachtstag nach Herzenslust spielen und herumtoben. Dazu hatten sich Kita-Leiterin Iris Poltier und ihr aus 22 pädagogischen Mitstreitern bestehendes Team jede Menge ausgedacht. Da wurden zum Beispiel nacheinander die Kostüme der Kinder vorgestellt oder Schaumküsse um die Wette gegessen.

Gehörte zum Faschingsprogramm dazu. ein Luftballontanz. Quelle: Bert Wittke

Großen Spaß hatten die Kleinen zudem beim Luftballon- oder Stuhltanz oder bei der großen Polonaise durchs Haus. Und das ist ziemlich groß, denn immerhin werden in der Kita „Bärenwald“ 140 Kinder betreut. Darunter sind auch 42 Vorschulkinder – die „Schlaubären“. Ihre Heimstatt befindet sich nur rund 100 Meter vom Hauptgebäude im Meseberger Weg 41 entfernt. Im Haupthaus werden gegenwärtig 98 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Erreichen des Vorschulalters betreut. Für 109 Mädchen und Jungen ist die Einrichtung ausgelegt. Ein wenig Platz ist also noch.

Der Fasching ist seit Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungsplans der Kita „Bärenwald“ in Gransee. Quelle: Bert Wittke

Der Fasching ist Bestandteil einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die über das Jahr hinweg im „Bärenwald“ stattfinden. Dazu gehören in absehbarer Zeit wieder die große Ostereiersuche und eine Feuerwehr-Projektwoche im Mai. Dabei dürfen die Kindern unter anderem auch die Feuerwache besuchen und sich zum Beispiel das große Drehleiterfahrzeug anschauen.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr wird auf jeden Fall das 20-jährige Bestehen der Kita sein. Das fällt in den Monat August. Da dann jedoch Ferien- beziehungsweise Urlaubszeit herrscht, findet die große Geburtstagsparty erst im Folgemonat statt – am 11. September. Iris Poltier ist gerne Kita-Leiterin im „Bärenwald“. Von den vielen schönen und fantasievoll gestalteten Zimmern ist der große Sportraum ihr Favorit. Und ich finde toll, dass sich die Kita in unmittelbarer Nähe des Waldes befindet“, sagt die 48-Jährige, die in Menz daheim ist. Dadurch könne man sich mit den Mädchen und Jungen viel draußen aufhalten und die Gruppen würden alle Jahre wieder spannende und erlebnisreiche Waldtage veranstalten.

Iris Poltier aus Menz ist gerne Kita-Leiterin in Gransee. Und sie weiß, was sich die Kinder noch wünschen. Quelle: Bert Wittke

Nach Wünschen für die Betreuungseinrichtung in Gransee gefragt, muss die Leiterin eine Weile überlegen. Doch dann fällt Iris Poltier der Kinderrat der Kita ein. Im Kinderrat sind Mädchen und Jungen aus allen Gruppen der Kita vertreten. Sie treffen sich hin und wieder und sagen, was ihnen im „Bärenwald“ besonders gefällt und was nicht. Im Kinderrat ist der Wunsch nach einem großen Spielgerät für den Kita-Garten geboren worden. Die Kinder, so erklärt Iris Poltier, hätten gerne so ein großes Gerät, auf dem man mehrere Dinge gleichzeitig machen kann – rutschen, schaukeln, klettern, hangeln, wippen ... Schließlich sind die Kinder des „ Bärenwaldes“ sehr aktiv und haben einen großen Bewegungsdrang. Das war am Dienstag beim Fasching jedenfalls nicht zu übersehen.

Von Bert Wittke