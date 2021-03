Feiertag in Berlin: veränderte Untersuchungs- und längere Wartezeiten bei Freigabe von Trichinenproben

Oberhavel

Aufgrund des Feiertags in Berlin am Montag, 8. März 2021, untersucht das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) in Berlin an diesem Tag keine Trichinenproben und die Wartezeiten für deren Freigabe verlängern sich. Darüber informiert das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) des Landkreises Oberhavel. Die Proben von Hausund Wildschweinen können zwar auch an diesem Tag in die Briefkasten des VLÜA eingeworfen werden, sie werden jedoch erst am Dienstag, 9. März 2021, per Kurier ins LLBB zur Untersuchung gesandt.

Proben bis 9. März nicht betroffen

Für alle gewerblichen Proben sowie für alle Proben von Hausschlachtungen gilt: Wenn diese bis 9. März 2021, 9 Uhr im VLÜA eingereicht werden, wird noch am selben Tag ein Befund erstellt. Proben, die am Freitag, 5. März 2021, bis 9 Uhr eingereicht werden, sind von der Verzögerung nicht betroffen. Der für die Probenahme verantwortliche Fleischbeschautierarzt teilt den Verfügungsberechtigten das Ergebnis wie gewohnt mit. Für alle Proben von privat erlegtem Schwarzwild gilt: Wenn sie bis 9. März 2021, 9 Uhr im VLÜA eingegangen sind, liegen dem VLÜA bis spätestens am 11. März 2021 um 17 Uhr die Ergebnisse vor. Für am Donnerstag, 4. März 2021, durch das VLÜA fristgerecht im Landeslabor eingereichte Proben liegen die Ergebnisse bis spätestens Dienstag, 9. März 2021, vor. Auch bei fristgerecht beim Landeslabor eingereichten Proben vom Freitag, 5. März 2021, verlängert sich die Befundung um einen Tag auf Mittwoch, 10. März 2021. Die Verfügungsberechtigten der privat erlegten Stücken Schwarzwild können, wie gewohnt, telefonisch den Untersuchungsstatus im VLÜA erfragen und sich im Fall eines zufriedenstellenden Untersuchungsergebnisses telefonisch die Freigabe vorab erteilen lassen (Hotline: 0172/5193667, montags bis freitags jeweils zwischen 17 und 18 Uhr).

Zum Hintergrund:

Bevor das Fleisch von Haus- oder Wildschweinen für den menschlichen Verzehr freigegeben werden kann, ist eine amtliche Untersuchung auf Trichinen zwingend vorgeschrieben. Alle im Landkreis Oberhavel anfallenden Trichinenproben werden im akkreditierten Landeslabor Berlin-Brandenburg untersucht. Trichinen sind für den Menschen gefährliche Parasiten, die durch den Verzehr von Fleisch von Haus- sowie Wildschweinen übertragen werden können. Für die Trichinenuntersuchung ist regulär eine Gebühr von 9,82 Euro zu entrichten. „Aufgrund des aktuellen Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest im Land Brandenburg und zur Unterstützung der Jägerschaft bei der Dezimierung der Schwarzwildbestände übernimmt der Landkreis Oberhavel für alle Trichinenproben von Schwarzwild, das im Landkreis Oberhavel erlegt wurde und dessen Proben zur Untersuchung eingereicht werden, weiterhin die Gebühren für die Trichinenuntersuchung“, informiert der zuständige Dezernent Egmont Hamelow.

