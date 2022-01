Ferien in Oberhavel – können ganz schön spannend sein

Im Hort „Henriettes Schneckenhäuschen“ heißt es am Montag, 31. Januar, „Kristalle züchten“ (bitte ein leeres Marmeladenglas mitbringen), am Dienstag, 1. Februar, die Bibliothek in Gransee besuchen (Abfahrt mit dem Bus 8.22 Uhr; Rückkehr: 14.29 Uhr), am Mittwoch, 2. Februar, Wintersportspiele in der Turnhalle (Zur Vesper werden Waffeln gebacken), am Donnerstag, 3. Februar, ein Besuch der Waldschule mit Grillen (Abmarsch vom Hort 8.30 Uhr; Rückkehr 13.30 Uhr und am Freitag, 4. Februar, ein „Zocker-Tag“ mit Handy und Switch. Quelle: Martina Burghardt