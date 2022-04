Ferienspaß in der Osterzeit: Das können Kinder und Jugendliche in den Ferien in Oberhavel tun

Oberhavel

Seit Montag sind in Brandenburg Osterferien, für viele Oberhavelerinnen und Oberhaveler heißt dies auch raus aus den eigenen vier Wänden. Wo sich die freie Zeit im Landkreis Oberhavel besonders schön verbringen lässt, hat die MAZ zusammengetragen.

Turm-Erlebnis-City, Oranienburg: Für die 8- bis 15-Jährigen bietet sich über die freien Tage ein Ausflug zum Kletter-Camp in der Turm-Erlebnis-City in Oranienburg an. Interessierte werden hier mit grundlegenden Kletter-Kenntnissen vertraut gemacht und dürfen unter anderem eine 15 Meter hohe Wand erklimmen. Das Camp findet vom 11. bis 14. April sowie vom 19. bis 22. April statt.

Schlosspark, Oranienburg: Am Sonntag, 17. April, sind Besucher eingeladen, bei einem Osterspaziergang durch den Park zu flanieren und sich bei hoffentlich sonnigem Wetter auf den Wiesen niederzulassen. Ab 10 Uhr gibt es einiges für Familien zu entdecken: Wer Glück hat, trifft den Osterhasen, der durch den Park hoppelt und Ostergeschenke an die kleinen Gäste verteilt. Kreative Kinder können außerdem an der Blumenhalle österliche Basteleien fertigen und diese auch gern mit nach Hause nehmen.

Tier- und Freizeitpark, Germendorf:Der Verein Im Puls bietet am Donnerstag, 14. April, um 11, 13 und 15 Uhr Geocashing im Tier- und Freizeitpark Germendorf an. An der digitalen Schatzsuche können Kinder ab neun Jahren teilnehmen. Treffpunkt ist der Eingang zum Tierpark. Die erforderliche Anmeldung kann beim Verein in Hohen Neuendorf oder im Jugendclub Germendorf abgeholt und wieder abgegeben werden. Des Weiteren hat der Tier- und Freizeitpark sein Angebot für Kinder erweitert. Ab sofort ist auch die Drachenrutsche und die Kletterburg auf dem neuen Spielplatz benutzbar. Dazu wird es gerade zu Ostern viele kleine Aktionen für die Kinder im Park geben.

Jugendclub Löwenberg: Noch bis Donnerstag werden in der Clubszene des Löwenberger Landes verschiedene Angebote unterbreitet. Kreativität stehen ebenso auf dem Programm wie sportliche Aktivitäten. Auch ein neuer Gelände-Scooter kann ausgeprobiert werden. Für Getränke und Verpflegung wird eine Unkostenpauschale in Höhe von vier Euro pro Tag und Kind fällig. Anmeldungen sind telefonisch unter 0162/2 69 29 03 möglich.

Evangelisch-methodistische Kirche, Oranienburg:Am Karsamstag von 15 bis 17 Uhr lädt die KiC zum Osterfeuer mit Bastelangeboten in die Julius-Leber-Straße ein. Neben Bastel- und Spielangeboten wird Livemusik zur Unterhaltung der Gäste beitragen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, für Kinder wird es das allseits beliebte Stockbrot geben.

Stadtbibliothek Hennigsdorf:Der beliebte Podcast „Bianca liest“ bekommt einen neuen Teil. Bianca Thanhäuser, Mitarbeiterin der Bibliothek, liest den Grimm-Klassiker „Die Gänsemagd“. Verfügbar ist das Video bis zum 4. Mai von überall im Internet unter der Adresse www.hennigsdorf.de/biancaliest.

Jugendclub Velten:Ein buntes Ferienprogramm gibt es im Veltener Jugendclub „Oase“: Unter anderem findet am Donnerstag, 14. April, ab 17 Uhr ein Osterfeuer im Clubgarten statt, inklusive Stockbrot, Marshmellows und Musik. Auch eine Eierschatzsuche wird es geben. Unter anderem findet dann am kommenden Mittwoch ab 14 Uhr ein Ausflug statt, am Freitag ein Kochduell und Karaoke-Singen ab 14 Uhr und am Sonnabend ab 10 Uhr ein Straßenfußball- und Skatertag in Velten-Süd.

Jugendclub Leegebruch: Der Leegebrucher Jugendclub „T-Point“ bietet an den Osterferientagen ein buntes Programm. Unter anderem wird am Donnerstag ab 13 Uhr ein Osterfeuer auf dem Gelände entfacht. In der kommenden Woche am Dienstag ist ab 13 Uhr eine Backstube geöffnet oder am Freitag um dieselbe Zeit findet ein Tischtennnis-Turnier statt. Für Sonnabend, 23. April, ist zum Abschluss ein Kochtag im Jugendklub geplant.

Heimatschule Menz:Der Dorfverein Menz zeigt am Sonntag, 24. April, um 15 Uhr in der Heimatschule in Menz, Schulplatz 1, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kinderkino“ den Streifen „Alfons Zitterbacke“.

Haustierpark, Liebenthal:Am Ostersonntag wird hier in der Zeit von 10 bis 18 Uhr für die ganze Familie etwas geboten. Der Osterhase ist im Park unterwegs und versteckt immer wieder kleine Überraschungen. Während die Kinder auf dem Spielplatz und der Hüpfburg toben, können die Erwachsenen bei hoffentlich bestem Frühlingswetter Kaffee und Kuchen auf der Terrasse genießen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 Euro, für Kinder 3,50 Euro.

Jugendclub, Löwenberg: Die erste Woche steht im Zeichen von Bewegung und Kreativität. Täglich zwischen 10 und 16 Uhr – nach Anmeldung bei Kerstin Schubert unter 0152/06 22 75 78 – wird Sport getrieben, gespielt, gefilzt und vieles mehr. Ab Montag, 18. April, geht es in der Zirkuswoche mit dem Zirkus Chapeu hoch und akrobatisch her. Der Zirkus unterbreitet sein Programm im Jugendgästehaus im Ortsteil Neuendorf.

Jugendarbeit Amt Gransee und Gemeinden:Das JFZ Old School macht am Mittwoch, 13. April, gemeinsam mit der Stadtschule Gransee einen Ausflug nach Oranienburg ins Erlebnisbad des Turm. Anschließend gibt es die Osterübernachtung im JFZ mit Überraschungen, Spiel und Spaß. Am Dienstag, 19. April, steht beim Jugendzimmer Dannenwalde ebenfalls ein Ausflug zum Turm auf dem Programm. Die drei letzten Ferientage verlaufen in den Clubs nach den Wünschen der Kids.

Spargelhof Kremmen: Auf dem Gelände können sich die Kleinen austoben. Es stehen Minitrecker zum Fahren bereit, ein Hüpftrecker sowie auch der Klettermähdrescher bieten Spaß. In den Hofteich hineingebaut ist eine Aussichtsplattform, von der aus das Treiben und Geschnatter des Federviehs beobachtet werden kann. Ein Matschberg lädt zum Spielen mit Wasser und Sand ein. Neu sind Wasserrutsche und Hüpfparcours. Und dann leben dort noch jede Menge Tiere, die auch gestreichelt werden können.

Von MAZonline