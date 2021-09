Festveranstaltung: Grüne Damen und Herren sind seit 20 Jahren für Patienten der Oberhavel-Kliniken da

Paaren im Glien

Sichtlich gerührt steht Helga Bathe im feierlich geschmückten Festsaal, ihre Hände zittern vor Aufregung. „Wenn mir 2001 jemand gesagt hätte, dass wir heute diesen Anlass feiern und dass sogar Grüne Damen der ersten Stunde dabei sein werden, ich hätte es wohl nicht geglaubt.“ Seit 20 Jahren sind die Grünen Damen und Herren in den Oberhavel Kliniken im Einsatz und kümmern sich ehrenamtlich um das Wohlbefinden und Seelenheil der Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes. Bathe selbst gründete vor zwei Jahrzehnten die Gruppe der Grünen Damen und Herren. Am Donnerstag fand eine Festveranstaltung zum runden Jubiläum in Paaren im Glien statt.

Die Grünen Damen und Herren der Oberhavel Kliniken. Quelle: Oberhavel Kliniken GmbH/C. Libuda

„Sonst bin ich immer nach Oberhavel gefahren, heute habe ich mir mal gedacht, kommen die Gäste zu mir“, begründet die in Paaren im Glien wohnhafte Bathe den Austragungsort. Die Gäste störte es wenig und viele kam dankend der Einladung nach. So unter anderem auch Oberhavel Landrat Ludger Weskamp, Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke und Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken. Am 1. April 2001 mit 10 Seniorinnen zunächst in den Kliniken Hennigsdorf und Oranienburg gestartet, betreuen mittlerweile 42 Grüne Damen und zwei Herren ehrenamtlich die Patienten in allen Häusern des Klinikverbunds und auch im Hospiz Oberhavel Lebensklänge. Sie gehen mit ihnen spazieren, wenn es ärztlich erlaubt ist, lesen vor, erledigen kleine Besorgungen und nehmen sich einfach Zeit für Gespräche. Seit etwa neun Jahren gibt es zudem den Lotsendienst: Grüne Damen und Herren nehmen neue Patienten im Foyer in Empfang und begleiten sie innerhalb des Hauses zur Aufnahme und anschließend auf ihre Station.

Lobesworte vom Landrat

„Grün ist die Farbe der Hoffnung: Es dürfte kein Zufall sein, dass die Kleidung der Grünen Damen und Herren genau diese Farbe hat, wenn sie in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen in unserem Landkreis unterwegs sind. Denn daran sind sie nicht nur immer gut zu erkennen, sondern zeigen zugleich symbolhaft Zuversicht, Mut und Lebensfreude; eben all das, was unsere – neben einer guten medizinischen Versorgung – brauchen, um gesund zu werden“, zollte Landrat Ludger Weskamp seinen Respekt. Auch Detlef Troppens fand lobende Worte für die aufopferungsvolle, ehrenamtliche Arbeit. „Ich danke Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie uns all die Jahre die Treue halten und unseren Patienten Ihre kostbare Zeit zum Geschenk machen.“ In geselliger Runde wurden viele Anekdoten ausgeschaut und man merkte den Damen und Herren an, warum Sie von allen Klinikpatienten geschätzt und respektiert werden: weil Sie einfach Wärme ausstrahlen.

Von Knut Hagedorn