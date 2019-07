Schildow

Aufregung in Schildow: In der Nacht zum Sonntag brach im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Die Regionalleitstelle Nordost wurde darüber um 3.23 Uhr informiert. Wenige Minuten später rückten die Feuerwehren der Region aus, um den Brand zu bekämpfen. Hinzugezogen wurden die Wehren aus Schildow, Glienicke, Mühlenbeck und Schönfließ. Später halfen dann auch noch die Zühlsdorfer Feuerwehrleute den Kameraden vor Ort unter die Arme. In Teamarbeit löschten sie unter den Augen von Kreisbrandmeister Steffen Malucha die Flammen. Nach und nach rückten die Feuerwehren wieder ab. Die Leitstelle informierte darüber, dass der Einsatz um 9.31 Uhr beendet war. In dem Gebäude befanden sich beim Ausbruch des Feuers keine Personen. Das Haus ist ausgebrannt und demzufolge nicht mehr bewohnbar.

Über die Ursache ließen sich weder Feuerwehr noch Polizei zu Spekulationen hinreißen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen wollten gesehen haben, wie ein Blitz in das Gebäude einschlug.

Von MAZonline