Liebenthal

In der Nacht zu Dienstag ist ein Wohnhaus in Liebenthal (Landkreis Oberhavel) komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnten die drei Bewohner des Hauses dieses noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Feuer brach in Mülltonne aus

Das Feuer brach zunächst in einer Mülltonne am Haus aus und griff dann auf einen Holzbeschlag, eine Garage und schließlich auf das Haus über. Die Brandursache wird noch genauer untersucht, nach ersten Erkenntnissen könnte aber Asche aus dem Kamin, die zu heiß in die Mülltonne entsorgt wurde, Grund für den Brand sein. Der Schaden wird auf 200.000 Euro beziffert.

Von dpa