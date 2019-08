Oranienburg

In einem ehemaligen Bunker in der Straße An der Lehnitzschleuse wurde heute gegen 02:45 Uhr ein Brand gemeldet. Ein Zeuge hatte zwischen dem Gewerbegebiet Nord und dem Oder-Havel-Kanal Rauch bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte offenbar versucht, durch das Feuer die Isolierung von etwa 400 Kilogramm Kupferkabel zu entfernen. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline