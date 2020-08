Feuertonne droht Gartenlaube in Gransee abzufackeln

Gransee

Die Löschgruppe Gransee wurde am Montagabend zu einem Einsatz alarmiert. In einer Gartenanlage am Berliner Damm in Gransee brannte eine Feuertonne, die unbeaufsichtigt war und dicht neben einer Gartenlaube stand. Die Kameraden konnten das Feuer mit einem Kleinlöschgerät schnell ausmachen. Die Polizei wurde verständigt und prüfte die Aufnahme einer Anzeige zu prüfen.

Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren vor Ort sowie ein Tanklöschfahrzeug 20/50 und ein Streifenwagen der Polizei.

Von MAZonline